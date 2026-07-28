Кухня, Я Софа и Vetrá: шоукейс молодых артистов «Заря» пройдет на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге

8 августа на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге пройдет шоукейс «Заря» — с молодыми артистами, которых редакция «Афиши Daily» считает самыми перспективными. Основные сцены показывают, что звучит сейчас, а «Заря» — то, что будет звучать завтра. Билеты — здесь.