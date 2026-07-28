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Кухня, Я Софа и Vetrá: шоукейс молодых артистов «Заря» пройдет на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: пресс-служба компании «Афиша»

8 августа на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге пройдет шоукейс «Заря» — с молодыми артистами, которых редакция «Афиши Daily» считает самыми перспективными. Основные сцены показывают, что звучит сейчас, а «Заря» — то, что будет звучать завтра. Билеты — здесь.

В программе — интеллигентский данс-поп Vetrá, инди-романтика «Борисовского тракта», изящный рэп Кухни, хип-хоп с гитарами Niker, сибирский барокко-поп Marytale, грув Fvnni и мрачный инди-рок «Соня хочет танцевать». Также среди артистов — Ния, Ada, The Pak, Parfumeur, Тейстлув, Sleepyforever и дуэт Vacka.

1/10
«Борисовский тракт»
2/10
Ник
3/10
«Соня хочет танцевать»
4/10
Я Софа
5/10
Marytale
6/10
Vacka
7/10
Fvnni
8/10
Niker
9/10
Vetrá
10/10
Кухня

Пикник в Петербурге развернет пять сцен, фуд-корт, дизайнерский маркет и предложит десятки развлечений. Из Москвы приедет луна-парк с аттракционами. Недавно стало известно, что впервые на фестивале в Петербурге откроется электронная сцена: «Станция метро Горьковская», шоукейсы «Лауд Бойз» и «Добро», SP4K/СПЧК и спортивный рейв.

В Москве Пикник Афиши x Сбер прошел 20 июня. «Афиша Dailу» рассказывала про его внутренние процессы, за которые отвечает большая команда преданных своему делу людей.

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