Hulu выпустил полноценный трейлер 14-го сезона «Футурамы». Новые эпизоды мультсериала стартуют с 3 августа. Судя по ролику, Фрай, Лила, Бендер и остальные герои вновь окажутся в центре абсурдных приключений. В новом сезоне им предстоит столкнуться с космическими пиратами, а доктору Зойдбергу — неожиданно встретиться со своей давней возлюбленной.