Hulu выпустил полноценный трейлер 14-го сезона «Футурамы». Новые эпизоды мультсериала стартуют с 3 августа. Судя по ролику, Фрай, Лила, Бендер и остальные герои вновь окажутся в центре абсурдных приключений. В новом сезоне им предстоит столкнуться с космическими пиратами, а доктору Зойдбергу — неожиданно встретиться со своей давней возлюбленной.
Создатели обещают, что мир будущего станет еще безумнее, а новые серии сохранят фирменное сочетание научной фантастики, сатиры и абсурдного юмора, благодаря которому «Футурама» остается одним из самых узнаваемых анимационных проектов последних десятилетий.
«Футурама» дебютировала в 1999 году и выходила до 2003-го, после чего несколько раз возвращалась на экраны. Последнее возрождение состоялось в 2023 году на Hulu, а 13-й сезон завершился в сентябре 2025-го.