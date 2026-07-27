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Вышел трейлер 14-го сезона «Футурамы» — новые эпизоды мультсериала стартуют с 3 августа.

Афиша Daily
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Иллюстрация: Hulu

Hulu выпустил полноценный трейлер 14-го сезона «Футурамы». Новые эпизоды мультсериала стартуют с 3 августа. Судя по ролику, Фрай, Лила, Бендер и остальные герои вновь окажутся в центре абсурдных приключений. В новом сезоне им предстоит столкнуться с космическими пиратами, а доктору Зойдбергу — неожиданно встретиться со своей давней возлюбленной.

Создатели обещают, что мир будущего станет еще безумнее, а новые серии сохранят фирменное сочетание научной фантастики, сатиры и абсурдного юмора, благодаря которому «Футурама» остается одним из самых узнаваемых анимационных проектов последних десятилетий.

Видео: Hulu

«Футурама» дебютировала в 1999 году и выходила до 2003-го, после чего несколько раз возвращалась на экраны. Последнее возрождение состоялось в 2023 году на Hulu, а 13-й сезон завершился в сентябре 2025-го.

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