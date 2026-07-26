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Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Документ стал первым в стране законом, регулирующим эту сферу, сообщает РБК.

Закон распространяется на большие фундаментальные модели ИИ — программы, которые содержат не менее 1 млрд параметров и способны выполнять интеллектуальные задачи на уровне человека или превосходить его.

Документ вводит понятия суверенных и национальных моделей искусственного интеллекта. Суверенные модели должны создаваться российскими компаниями на всех этапах — от разработки до эксплуатации. В национальных моделях разрешается использовать зарубежные компоненты и решения с открытым исходным кодом.

К принципам регулирования ИИ отнесли технологическую независимость, безопасность и «уважение традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Президент сможет утверждать национальную стратегию развития искусственного интеллекта, а правительство — определять меры господдержки и случаи обязательного использования суверенных или национальных моделей.

Владельцы сайтов, приложений и соцсетей с ежедневной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны предоставить возможность маркировать материалы, созданные с помощью ИИ. При этом закон не обязывает автоматически помечать весь сгенерированный контент: соответствующий инструмент должны предоставить самим пользователям.

ИИ-сервисы также должны сообщать, кому принадлежат права на созданные материалы, на каких условиях к ним можно получить доступ и можно ли их выгружать.

Разработчикам разрешили использовать произведения, защищенные авторским правом, для обучения нейросетей, если доступ к ним был получен законным способом. Ранее представители книжной, музыкальной и киноиндустрии критиковали эту норму, опасаясь, что она позволит компаниям обучать модели на контенте без согласия авторов и выплаты вознаграждений.

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