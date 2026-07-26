Четвертый сезон «Укрытия» выйдет летом 2027 года

Четвертый и финальный сезон фантастического сериала «Укрытие» выйдет на Apple TV летом 2027 года. Об этом шоураннер проекта Грэм Йост сообщил на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.
Точную дату премьеры пока не объявили. Третий сезон сериала сейчас выходит на Apple TV: его финальный эпизод покажут 4 сентября. Пятый эпизод появится 31 июля.
Третий и четвертый сезоны «Укрытия» снимали один за другим. Производство заключительной части завершилось в начале марта 2026 года. Ожидается, что финальный сезон будет основан на романе Хью Хоуи «Пыль», завершающем литературную трилогию.
В заключительных сериях к роли Джульетты Николс вернется Ребекка Фергюсон. Полный актерский состав четвертого сезона объявят позднее. В третьей части также снимаются Харриет Уолтер, Коммон, Тим Роббинс, Эшли Цукерман, Джессика Хенвик и Стив Зан.
По словам Йоста, в оставшихся эпизодах третьего сезона зрителям расскажут, как возник проект укрытий и что произошло за 140 лет до основных событий сериала. Шоураннер также подтвердил, что Бернард в исполнении Тима Роббинса выжил, хотя в книгах персонаж погибает.
«Мы хотели увидеть, что произойдет, когда злодей станет частью сопротивления», — объяснил Йост. Роббинс отметил, что его герой вернется полностью изменившимся: Бернард получил тяжелые ожоги, а его прежняя система убеждений оказалась разрушена.
«Укрытие» стартовало в мае 2023 года. Второй сезон вышел в ноябре 2024-го, третий — в июле 2026-го. Сериал основан на цикле антиутопических романов Хью Хоуи о людях, которые живут в гигантском подземном комплексе и не знают правды о внешнем мире.