Четвертый сезон «Укрытия» выйдет летом 2027 года

По словам Йоста, в оставшихся эпизодах третьего сезона зрителям расскажут, как возник проект укрытий и что произошло за 140 лет до основных событий сериала. Шоураннер также подтвердил, что Бернард в исполнении Тима Роббинса выжил, хотя в книгах персонаж погибает.