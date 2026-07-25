Кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие выходные и почти на протяжении всей следующей недели. Такой прогноз «Интерфаксу» озвучила ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам синоптика, погода останется комфортной и близкой к климатической норме для конца июля — самого теплого и одновременно самого дождливого месяца года. Температура будет колебаться: более прохладные дни будут сменяться более теплыми, но резких изменений не ожидается.
В субботу возможны локальные грозы, особенно на востоке Московской области. Днем в Москве прогнозируют +21-23 градуса, по области — +18-23 градуса.
Самой прохладной станет ночь на воскресенье: в столице ожидается +12-15 градусов, по области — +10-15 градусов. Днем потеплеет до +24-26 градусов, осадки будут лишь местами.
С понедельника по среду дожди сохранятся. В понедельник днем ожидается +22-24 градуса, во вторник — самый теплый день недели с температурой до +29 градусов, в среду — +20-25 градусов и кратковременные осадки. До конца рабочей недели дневная температура будет держаться в диапазоне +20-27 градусов с вероятностью кратковременных дождей.
Главный позитивный сигнал — прогноз на следующие выходные. По данным Гидрометцентра, атмосферное давление начнет расти, погода станет антициклональной, осадки в большинстве районов прекратятся, а температура днем может подняться до +24-29 градусов.