«Нееет, ты что», «Воллны», «Дом прекрасных аустов»: «ИМИ.Фестиваль» объявил первую волну артистов

В музыкальной программе — «Нееет, ты что», «Источник», «Дом прекрасных аустов», «Жарок», Old honda и Selfish, «Синдром главного героя», Vodoley GT, «Ах.Реп», Kuturar, Xvostik, «Огонек», «Большой добрый пес», Malyshki_1822, «Хауспартизан», «Вещь», Goodnight Kisses, Сувар, Иван Лужков, «Астемир Маршенкулов квартет», «Пропащая клюква», Flonumz vs Womba, «Пшыпадковэ Бздуры», «Кандидат паук» и «Клац!». Впервые за 12 лет к концертной деятельности вернутся «Воллны» — постпанк-проект Феликса Бондарева. Якутская группа Kuturar исполнит песни на языке саха. Концерты пройдут на нескольких площадках по всему городу: «Стрелка», ДК «Альфа Кристалл», «Невротик», «Китайский летчик Джао Да», кабаре «Шум», «Место Зангези», «Автомойка», «Ровесник», КЦ «Дом», Yauza Place, «Березка» и «Орбита».