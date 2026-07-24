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«Нееет, ты что», «Воллны», «Дом прекрасных аустов»: «ИМИ.Фестиваль» объявил первую волну артистов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «ИМИ.Фестиваль»

«ИМИ.Фестиваль», который пройдет в Москве с 10 по 12 сентября, объявил первую волну артистов и программу конференции. Всего за три дня выступят более 50 независимых музыкантов со всей страны.

В музыкальной программе — «Нееет, ты что», «Источник», «Дом прекрасных аустов», «Жарок», Old honda и Selfish, «Синдром главного героя», Vodoley GT, «Ах.Реп», Kuturar, Xvostik, «Огонек», «Большой добрый пес», Malyshki_1822, «Хауспартизан», «Вещь», Goodnight Kisses, Сувар, Иван Лужков, «Астемир Маршенкулов квартет», «Пропащая клюква», Flonumz vs Womba, «Пшыпадковэ Бздуры», «Кандидат паук» и «Клац!». Впервые за 12 лет к концертной деятельности вернутся «Воллны» — постпанк-проект Феликса Бондарева. Якутская группа Kuturar исполнит песни на языке саха. Концерты пройдут на нескольких площадках по всему городу: «Стрелка», ДК «Альфа Кристалл», «Невротик», «Китайский летчик Джао Да», кабаре «Шум», «Место Зангези», «Автомойка», «Ровесник», КЦ «Дом», Yauza Place, «Березка» и «Орбита».

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© «ИМИ.Фестиваль»
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© «ИМИ.Фестиваль»
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© «ИМИ.Фестиваль»

Конференция для представителей лейблов, стримингов и концертного бизнеса состоится в пространстве Bounce. Участники обсудят, действительно ли концертная индустрия в кризисе, как изменилась музыка в эпоху ИИ и как артисту избежать застоя после первых успехов. Среди спикеров — музыкальный шеф-редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш, а также представители «Яндекс Музыки», «VK Музыки», BandLink, «Дикой мяты», «Звука», Zion Music, Ticketscloud, «Летника» и «ON Лейбла».

На событие можно попасть по двум типам билетов — полному билету на конференцию и шоукейс-программу или только на музыкальную программу. Позже в продажу поступят билеты на отдельные дни.

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