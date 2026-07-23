Трэвис Скотт приходил на съемочную площадку «Одиссеи» в пять утра, чтобы следить за Ноланом

Американский рэпер Трэвис Скотт в интервью Variety рассказал, что он просыпался в пять утра в во время съемочных дней «Одиссеи» Кристофера Нолана.



Скотт объяснил, что ранние подъемы ему нужны были для того, чтобы изучить работу Нолана и и оператора Хойте ван Хойтемы, а также задать им вопросы. Рэпер также поделился тем, что перенял у Нолана. «Всегда доводи свое видение до конца. Никогда не умаляй свое видение», — сказал Скотт. Он также добавил, что похожую мудрость он получил в начале карьеры от Канье Уэста.



По словам Скотта, весь актерский состав разделял это рвение. «В трейлерах никого не было. Для меня это было в новинку. Я привык делать дела и возвращаться в трейлер. Но я действительно хотел научиться, и мне не хотелось сидеть в трейлере», — сказал артист.



Музыканту в блокбастере досталась небольшая роль барда Фемиуса. Ранее Нолан говорил, что он привлек к проекту Трэвиса, потому что хотел подчеркнуть идею, что устная поэзия в то время была аналогична рэпу.



«Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера и рассказывает о долгом возвращении Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго и Шарлиз Терон.

