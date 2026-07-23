Картины Рериха, Айвазовского, Кустодиева и Петрова-Водкина выставят на торги за 1 млрд рублей

Московский аукционный дом выставит на продажу картины Ивана Айвазовского, Константина Маковского, Николая Рериха, Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Кустодиева и других художников. Общая стоимость собрания составит не менее 1 млрд рублей, сообщил «Интерфакс».
Торги состоятся 26 июля. Наиболее ценными лотами считаются полотно «Идольское место» Рериха (его оценивают в 18 млн рублей), пейзаж «У берегов Ялты» Айвазовского (33 млн) и работа «Сосны осенью» Петра Кончаловского (16 млн).
С молотка уйдут также «У скита» Михаила Нестерова (15,6 млн), «Крым. Вид Гурзуфа» Карла Фердинанда фон Кюгельгена (11 млн), «Портрет Раисовой» Константина Маковского (7 млн), «Полулежащая обнаженная и натурщица» Петрова-Водкина (2,2 млн).
«Чистый провенанс работ этих авторов, редкие техники и музейный масштаб произведений сформировали общую стоимость коллекции — 1 млрд рублей, что делает предстоящие торги одним из самых громких событий арт-сезона», — подчеркнули в аукционном доме.