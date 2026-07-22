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Бенисио Дель Торо присоединится к Бену Стиллеру в комедии «Защитный арест»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Лауреат «Оскара» Бенисио Дель Торо снимется с Беном Стиллером в комедийном сериале «Protective Custody» («Защитный арест»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Шоу выпустит стриминговый сервис Apple TV. Оно расскажет об опальном финансисте, которого обвиняют в масштабном мошенничестве. Героя помещают под стражу в рамках программы защиты свидетелей.

Оказавшись за решеткой, мужчина сталкивается с непростыми задачами: разобраться в тюремной иерархии, спасти свою репутацию и справиться с последствиями собственных поступков в ожидании суда.

Какой из актеров сыграет центрального персонажа, пока не раскрывается. Стиллер выступит ко всему прочему исполнительным продюсером проекта. Дель Торо же впервые исполнит ведущую роль в комедийном сериале.

Сценарий шоу напишут Майк Джадж, Стив Хели и Дэйв Кинг, а режиссурой займется Майк Джадж. Производство возьмут на себя Apple Studios, компания Стиллера Red Hour, Propagate Content и 3 Arts Entertainment. В числе исполнительных продюсеров — Джон Лешер, Бен Сильверман, Говард Оуэнс, Родни Феррелл, Майкл Ротенберг, Оли Обст и Нанетт Бурштейн.

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