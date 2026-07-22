Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, вслед за братом и сестрами отказалась от фамилии отца

В недавнем интервью Джоли призналась, что после развода с Питтом у нее не было отношений почти десять лет — она полностью сосредоточилась на детях. Однако работа над фильмом «Кутюр» заставила переосмыслить эту позицию. У ее героини есть дочь, но при этом она развивает глубокие и чувственные отношения с мужчиной. «Мне понадобилась секунда, чтобы понять: она ведь тоже может любить свою дочь, быть ей преданной и при этом нуждаться в [отношениях] как женщина и принимать это», — отметила актриса.