Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, вслед за братом и сестрами отказалась от фамилии отца

18-летняя Вивьен, дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, подала ходатайство в Верховный суд Лос-Анджелеса с просьбой сменить двойную фамилию Питт-Джоли на Джоли. В судебных документах причина указана как «личная». Слушание назначено на 2 ноября.
Девушка уже фигурировала как Вивьен в программке бродвейского мюзикла «Изгои» в мае 2024 года. Девушка продюсировала постановку вместе с матерью.
Из шести детей Джоли и Питт ранее отказались от фамилии отца трое. 21-летняя Захара была представлена как Захара Джоли на церемонии вручения дипломов. 24-летний Мэддокс был указан как Мэддокс Джоли в титрах фильма «Кутюр», где работал ассистентом режиссера. 20-летняя Шайло подала заявление о смене фамилии в свой 18-й день рождения.
Джоли и Питт расстались в 2016 году, а бракоразводный процесс закончился лишь спустя 8 лет. В 2022 году актриса подала против своего бывшего мужа иск о домашнем насилии. В нем говорится, что Питт в сентябре 2016 года «физически и словесно напал» на Джоли и их детей, когда они находились на борту частного самолета. «Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу», а «Джоли схватил за голову и потряс ее», утверждается в документе.
В недавнем интервью Джоли призналась, что после развода с Питтом у нее не было отношений почти десять лет — она полностью сосредоточилась на детях. Однако работа над фильмом «Кутюр» заставила переосмыслить эту позицию. У ее героини есть дочь, но при этом она развивает глубокие и чувственные отношения с мужчиной. «Мне понадобилась секунда, чтобы понять: она ведь тоже может любить свою дочь, быть ей преданной и при этом нуждаться в [отношениях] как женщина и принимать это», — отметила актриса.