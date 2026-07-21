Министр культуры Греции прокомментировала «Одиссею» Кристофера Нолана и ее критику

Министр культуры Греции Лина Мендони присоединилась к публичному обсуждению фильма «Одиссея» Кристофера Нолана, сообщил Politico. Картина вызвала споры среди греческой аудитории.
Ленту раскритиковали из-за кастинга. По мнению многих местных критиков и обычных зрителей, в ленте должны были задействовать больше греческих артистов. Особенно не понравился публике выбор Лупиты Нионго на роль Елены Троянской.
Мендони заявила, что государство не вправе указывать кинематографистам, как интерпретировать литературные произведения и мифы. Министр отметила также, что дискуссия о допустимости тех или иных решений — важная часть культурного диалога.
Правительство Греции выделило на съемки картины Нолана 6,5 млн евро в рамках государственной поддержки кинопроизводства. Несмотря на критику, фильм пользуется успехом у зрителей, которые активно идут на него в кинотеатры.
«Афиша Daily» публиковала рецензию на «Одиссею». Кроме того, Василий Говердовский анализировал реакцию аудитории на фильм и выяснял, почему Кристоферу Нолану отказывают в праве на его видение древнегреческого эпоса.
* Лина Мендони.** Кристофер Нолан.*** Politico.**** Лупита Нионго.***** Елена Троянская.****** Василий Говердовский.******* Афиша Daily.