«Чувствую себя огромным неудачником»: Кевин Файги рассказал, почему не состоялся перезапуск «Блэйда»

Президент Marvel Studios Кевин Файги рассказал в подкасте Happy Sad Confused, почему перезапуск «Блэйда» так и не состоялся. Главную роль в проекта должен был сыграть Махершала Али.
По словам Файги, он ощущает себя «огромным неудачником» из-за того, что проект не удалось реализовать. Разработка фильма стартовала еще летом 2019 года, но с самого начала сопровождалась трудностями.
Режиссером проекта собирался стать Бассам Тарик, но он покинул проект в сентябре 2022 года за пару месяцев до планируемого начала съемок. После постановщиком назначили Янна Деманжа, но и он отказался от участия в картине летом 2024 года.
Кроме того, у ребута неоднократно менялись сценаристы. Над текстом к ноябрю 2023 года работали, по информации Variety, не менее пяти авторов. Среди них были Стейси Осей‑Куффуур и Майкла Старрбери.
Сюжет ленты заметно трансформировался. В центре повествования оказались женские персонажи, а в историю добавили морально-нравственные посылы. Но осенью 2024 года Marvel Studios исключила «Блэйд» из графика релизов.
Летом 2025 года Махершала Али заявил, чо по-прежнему готов к съемкам в фильме. после этого Файги говорил, что «Блэйд» все еще остается в разработке. Но перезапуск так и не случился: студия не была уверена, что сможет создать выдающуюся картину — и не хотела подводить ни Али, ни саму себя.