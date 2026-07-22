Россиянам, заочно осужденным на родине, будут замораживать счета и отказывать в консульских услугах

Перед голосованием за поправки спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что «тем, кто уехал, нужно думать о том, как им предстать перед судом с повинной». «Речь идет о тех, кто наносит вред нашей стране. Об экстремистах, предателях нашей родины. Те, кто годами пытается сделать все, чтобы разрушить наше государство. Оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров. При этом скрывается от наказания в других государствах, ряд стран их опекает на подачке этих режимов предателей», — заявил депутат.