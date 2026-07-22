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Россиянам, заочно осужденным на родине, будут замораживать счета и отказывать в консульских услугах

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Агентство «Москва»

Госдума во втором и третьем чтении приняла пакет законопроектов об ограничениях для россиян, заочно осужденных на родине и находящихся за пределами РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Меры коснутся осужденных по любой статье УК, а также по административным статьям о нарушении закона об иноагентах, дискредитации Российской армии, участии в деятельности нежелательной организации и призывах вводить санкции против РФ.

Среди вводимых для них ограничений — заморозка счетов и имущества, отказ в консульских услугах, запрет регистрироваться в качестве ИП или самозанятого, ограничение водительских прав, отказ в кредитах и переводах через банковские приложения.

Меры начнут применяться после вступления в силу приговора суда или назначения административного наказания, а также после подтверждения, что россиянин уклоняется от наказания и находится за границей. Решение о применении мер будет принимать Министерство юстиции. На сайте Минюста появится список с людьми, на которых наложены эти ограничения.

Перед голосованием за поправки спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что «тем, кто уехал, нужно думать о том, как им предстать перед судом с повинной». «Речь идет о тех, кто наносит вред нашей стране. Об экстремистах, предателях нашей родины. Те, кто годами пытается сделать все, чтобы разрушить наше государство. Оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров. При этом скрывается от наказания в других государствах, ряд стран их опекает на подачке этих режимов предателей», — заявил депутат.

Законопроект разработали члены думской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

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