В Москве набирает популярность необычный формат активного отдыха — занятия, объединяющие йогу, дыхательные практики и стрельбу в тире. Практики проходят в стрелковом клубе «Калибр».
Организаторы позиционируют такие тренировки как способ отвлечься от повседневного стресса, развить концентрацию и получить новый опыт. Программа обычно включает разминку, упражнения на баланс и осознанность, после чего участники переходят к стрельбе под руководством инструктора.
Авторы идеи считают, что йога и стрельба имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. Обе практики требуют контроля над дыханием, устойчивости и умения концентрироваться на текущем моменте.
По словам организаторов, формат подходит даже новичкам и не требует специальной физической подготовки или опыта обращения с оружием. Занятия предлагают как отдельным участникам, так и компаниям или корпоративным клиентам.
Однако новый тренд уже вызвал критику. Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что сочетание духовных практик и стрельбы вызывает вопросы.
«Когда к этому добавляют осознанную стрельбу по мишеням, стремясь выплеснуть эмоции, возникает опасная иллюзия, что агрессия — это нормальный и здоровый способ снять стресс», — отметил Иванов.
Иванов также добавил, что считает духовные практики и оружие несовместимыми, а для борьбы с внутренним напряжением, по его мнению, стоит искать другие способы.
Несмотря на критику, интерес к необычному формату продолжает расти, организаторы предлагают групповые занятия, индивидуальные программы и даже подарочные сертификаты для желающих попробовать йогу со стрельбой.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.