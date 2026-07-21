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В Москве набирает популярность практика йоги со стрельбой — она уже подверглась критике

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: стрелковый клуб «Калибр»

В Москве набирает популярность необычный формат активного отдыха — занятия, объединяющие йогу, дыхательные практики и стрельбу в тире. Практики проходят в стрелковом клубе «Калибр».

Организаторы позиционируют такие тренировки как способ отвлечься от повседневного стресса, развить концентрацию и получить новый опыт. Программа обычно включает разминку, упражнения на баланс и осознанность, после чего участники переходят к стрельбе под руководством инструктора.

Видео: Instagram*

Авторы идеи считают, что йога и стрельба имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. Обе практики требуют контроля над дыханием, устойчивости и умения концентрироваться на текущем моменте.

По словам организаторов, формат подходит даже новичкам и не требует специальной физической подготовки или опыта обращения с оружием. Занятия предлагают как отдельным участникам, так и компаниям или корпоративным клиентам.

Однако новый тренд уже вызвал критику. Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что сочетание духовных практик и стрельбы вызывает вопросы.

«Когда к этому добавляют осознанную стрельбу по мишеням, стремясь выплеснуть эмоции, возникает опасная иллюзия, что агрессия — это нормальный и здоровый способ снять стресс», — отметил Иванов.

Иванов также добавил, что считает духовные практики и оружие несовместимыми, а для борьбы с внутренним напряжением, по его мнению, стоит искать другие способы.

Несмотря на критику, интерес к необычному формату продолжает расти, организаторы предлагают групповые занятия, индивидуальные программы и даже подарочные сертификаты для желающих попробовать йогу со стрельбой.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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