Минкультуры не получало заявку на прокатное удостоверение в РФ «Одиссеи» Кристофера Нолана

Министерство культуры России не получало заявлений о предоставлении прокатного удостоверения на фильм «Одиссея» Кристофера Нолана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«Одиссея», премьера которой состоялась 17 июля, стала 13-м полнометражным фильмом Нолана. Картина представляет собой экранизацию знаменитой поэмы Гомера, а одним из ключевых эпизодов сюжета стала история о троянском коне, благодаря которому греческие воины смогли проникнуть в Трою. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. В картине снялись Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Мэтт Деймон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и другие.
За первый уик-энд лента заработала по всему миру 264,1 млн долларов. Это лучший старт в карьере режиссера. Новая работа Нолана превзошла по стартовым сборам его «Темного рыцаря: Возрождение легенды», который заработал за первый уик-энд 249 млн долларов, «Темного рыцаря», собравшего 198 млн долларов, и «Оппенгеймера» с показателем 180 млн.