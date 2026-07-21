Минкультуры не получало заявку на прокатное удостоверение в РФ «Одиссеи» Кристофера Нолана

«Одиссея», премьера которой состоялась 17 июля, стала 13-м полнометражным фильмом Нолана. Картина представляет собой экранизацию знаменитой поэмы Гомера, а одним из ключевых эпизодов сюжета стала история о троянском коне, благодаря которому греческие воины смогли проникнуть в Трою. Это первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX. В картине снялись Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Мэтт Деймон, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и другие.