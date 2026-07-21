Еще больше музыки и танцев: Пикник Афиши x Сбер впервые откроет электронную сцену в Петербурге

Петербургская программа «Пикника» продолжает расширяться. Впервые на фестивале в Северной столице откроется электронная сцена. На ней — артисты, музыканты, диджеи и продюсеры, в которых команда «Афиши» видит настоящее и будущее электронной музыки в России.
• «Станция метро Горьковская». Творческое объединение из Нижнего Новгорода представит масштабную аудиовизуальную программу с сетом из ломаных ритмов и басовых жанров.
• Шоукейс «Лауд Бойз». Вместе с «Лауд» — легендами электронной сцены 2010-х и авторами культовой серии микстейпов «ТанецГолосЗвук» — выступят Воris Redwall/Борис Редволл и The Dawless/«Доулесс» — важные игроки сцены, определяющие звук современной российской электроники.
• SP4K/СПЧК. Один из культовых людей современной электронной сцены, филигранно сочетающий лоуфай-хаус, трип-хоп, индитронику и другие жанры, возвращается к микрофону с большим сольным песенным альбомом «Аутсайдер 2».
• Шоукейс «Добро». Заметный и влиятельный петербургский лейбл представит на фестивале ключевых резидентов. Iner — основатель лейбла, диджей и продюсер, исполняющий диско, хаус, балеарик и близкие к ним жанры. Babak — хаус-музыкант и участник проекта Wolfstream, сочетающий хаус и диско. Fomichev — продюсер, диджей, специализирующийся на хаусе, диско, электро. Oiuna — диджей и вокалистка из Петербурга, играет хаус, балеарик и диско.
• Вместе с диджей-сетом от шоукейса «Добро» петербургское комьюнити 812 AM Club проведет спортивный рейв. Участников ждет танцевальная тренировка, объединяющая движение и музыку, для которой не требуется специальная подготовка или инвентарь.
Уже известные участники Пикника Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге Feduk, Slava Marlow с живыми группами, поп-легенда Елка, модные альтернативщики Cupsize/«Капсайз», инди-сенсация «Бонд с кнопкой», хип-хоп-классик ЛСП и многие другие. Гостей фестиваля ждет микс из хип-хопа, гитарного рока, инди-ностальгии по 2010-м и свежей стильной поп-музыки.
Впервые в Северной столице «Пикник» развернет пять сцен, большой фуд-корт, дизайнерский маркет и десятки развлечений. Из Москвы в Петербург фестиваль привезет яркий и завораживающий луна-парк под открытым небом с сияющими аттракционами в стилистике кино и ароматом сахарной ваты.
Пикник Афиши x Сбер — больше чем музыкальный фестиваль. 8 августа Елагин остров превратится в уютный город развлечений и отдыха для друзей, парочек, семей, новых знакомых и старых приятелей. Здесь можно встретить тех, кого давно не видел, и найти близких по духу, попробовать необычную кухню, позаниматься йогой, расслабиться на массаже или дать волю творчеству. Развлечений становится все больше, а атмосфера способствует тому, чтобы остаться здесь на весь день. Билеты на фестиваль уже в продаже.
В Москве Пикник Афиши x Сбер прошел 20 июня. «Афиша Dailу» рассказывала про его внутренние процессы, за которые отвечает большая команда преданных своему делу людей.