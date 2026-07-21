Еще больше музыки и танцев: Пикник Афиши x Сбер впервые откроет электронную сцену в Петербурге

Пикник Афиши x Сбер — больше чем музыкальный фестиваль. 8 августа Елагин остров превратится в уютный город развлечений и отдыха для друзей, парочек, семей, новых знакомых и старых приятелей. Здесь можно встретить тех, кого давно не видел, и найти близких по духу, попробовать необычную кухню, позаниматься йогой, расслабиться на массаже или дать волю творчеству. Развлечений становится все больше, а атмосфера способствует тому, чтобы остаться здесь на весь день. Билеты на фестиваль уже в продаже.