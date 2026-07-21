Еще больше музыки и танцев: Пикник Афиши x Сбер впервые откроет электронную сцену в Петербурге

Шура Богачева провела открытую лекцию «Почему субкультуры все еще живы?»
Saluki, Лауд и DJ Hvost: фестиваль «Plus+One Summer» объявил полный список артистов
Роскомнадзор заблокировал аннотацию на сайте Genius
Источник: Месси завершил карьеру в сборной Аргентины
В Marvel Studios рассказали о традиции, связанной с Адамом Драйвером
Книги Уильяма Берроуза промаркируют в России из-за упоминания наркотиков
Фигуристка Аделия Петросян прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе
Билл Найи, Нелл Тайгер Фри и Джемма Артертон появятся в экранизации «Женского портрета»
Роботы-курьеры в Москве начали доставлять более 1500 заказов в день
Льюис Пуллман сыграет с Джулией Гарнер в сериале «Виновные создания»
До пяти чашек кофе в день не вредят сердцу
Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова выступит на книжном фестивале «Гороушна»
В третьем сезоне «Колец власти» покажут создание Кольца Всевластия
Главную роль в четвертом сезоне «Фишера» исполнит Евгений Цыганов
Исследование: летнее солнце не помогает восполнять дефицит витамина D
Тони Колетт снимется в фильме «Позитано» с Мэттью МакКонахи и Зои Салданой
Мерседес, Наоми и Залотой: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2026 году
Житель Индии установил мировой рекорд по отжиманиям за час
Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская снялись в комедии «Соавторы». Смотрим трейлер
Синоптик: в Москве ожидаются ливни с грозами
Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве ЧМ
Путин утвердил День хоккея — его будут отмечать 22 декабря
В ЕГЭ по гуманитарным предметам может появиться устная часть
Роберт Дауни-мл. в роли Доктора Дума в первом трейлере «Мстителей: Судный день»
Илья Мэддисон и Glukoza озвучат героев нового DLC «Альтушки для скуфа»
Эксклюзивный отрывок из лайв-экшн-экранизации манги «Дни Сакамото»
Энн Хэтэуэй рассказала, что сценарий «Дневников принцессы-3» полностью переписали
Тед Лассо появился в перерыве финала ЧМ и вывел на поле Джастина Бибера

Еще больше музыки и танцев: Пикник Афиши x Сбер впервые откроет электронную сцену в Петербурге

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

Петербургская программа «Пикника» продолжает расширяться. Впервые на фестивале в Северной столице откроется электронная сцена. На ней — артисты, музыканты, диджеи и продюсеры, в которых команда «Афиши» видит настоящее и будущее электронной музыки в России.


•    «Станция метро Горьковская». Творческое объединение из Нижнего Новгорода представит масштабную аудиовизуальную программу с сетом из ломаных ритмов и басовых жанров.


•    Шоукейс «Лауд Бойз». Вместе с «Лауд» — легендами электронной сцены 2010-х и авторами культовой серии микстейпов «ТанецГолосЗвук» — выступят Воris Redwall/Борис Редволл и The Dawless/«Доулесс» — важные игроки сцены, определяющие звук современной российской электроники.


•    SP4K/СПЧК. Один из культовых людей современной электронной сцены, филигранно сочетающий лоуфай-хаус, трип-хоп, индитронику и другие жанры, возвращается к микрофону с большим сольным песенным альбомом «Аутсайдер 2».

1/4
© фото предоставлено артистами
2/4
© фото предоставлено артистом
3/4
© фото предоставлено артистом
4/4
© фото предоставлено артистом

•    Шоукейс «Добро». Заметный и влиятельный петербургский лейбл представит на фестивале ключевых резидентов. Iner — основатель лейбла, диджей и продюсер, исполняющий диско, хаус, балеарик и близкие к ним жанры. Babak — хаус-музыкант и участник проекта Wolfstream, сочетающий хаус и диско. Fomichev — продюсер, диджей, специализирующийся на хаусе, диско, электро. Oiuna — диджей и вокалистка из Петербурга, играет хаус, балеарик и диско.


•    Вместе с диджей-сетом от шоукейса «Добро» петербургское комьюнити 812 AM Club проведет спортивный рейв. Участников ждет танцевальная тренировка, объединяющая движение и музыку, для которой не требуется специальная подготовка или инвентарь.

Уже известные участники Пикника Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге Feduk, Slava Marlow с живыми группами, поп-легенда Елка, модные альтернативщики Cupsize/«Капсайз», инди-сенсация «Бонд с кнопкой», хип-хоп-классик ЛСП и многие другие. Гостей фестиваля ждет микс из хип-хопа, гитарного рока, инди-ностальгии по 2010-м и свежей стильной поп-музыки.

Впервые в Северной столице «Пикник» развернет пять сцен, большой фуд-корт, дизайнерский маркет и десятки развлечений. Из Москвы в Петербург фестиваль привезет яркий и завораживающий луна-парк под открытым небом с сияющими аттракционами в стилистике кино и ароматом сахарной ваты.

Пикник Афиши x Сбер — больше чем музыкальный фестиваль. 8 августа Елагин остров превратится в уютный город развлечений и отдыха для друзей, парочек, семей, новых знакомых и старых приятелей. Здесь можно встретить тех, кого давно не видел, и найти близких по духу, попробовать необычную кухню, позаниматься йогой, расслабиться на массаже или дать волю творчеству. Развлечений становится все больше, а атмосфера способствует тому, чтобы остаться здесь на весь день. Билеты на фестиваль уже в продаже

В Москве Пикник Афиши x Сбер прошел 20 июня. «Афиша Dailу» рассказывала про его внутренние процессы, за которые отвечает большая команда преданных своему делу людей.

Расскажите друзьям