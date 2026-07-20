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Льюис Пуллман сыграет с Джулией Гарнер в сериале «Виновные создания»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Aggregate Films

Актер Льюис Пуллман, известный по сериалу "Уроки химии", сыграет одну из главных ролей в криминальном триллере "Виновные создания". Об этом сообщил Deadline.

Партнершей Пуллмана станет Джулия Гарнер. Режиссером проекта выступит Крейг Гиллеспи, автор фильмов «Круэлла» и «Тоня против всех». В основу сериала ляжет реальная история, описанная в книге Микиты Броттман. Шоураннером экранизации станет Стюарт Зикерман.

Проект расскажет о бурном романе двух молодых, богобоязненных возлюбленных и убийстве. Ожидается, что шоу раскроет сложные обстоятельства жизни пары и эмоциональные последствия совершенного ими преступления на протяжении 18 лет.

Книга Броттман рассказывает об исчезновении Майка Уильямса в декабре 2000 года. Тело так и не было найдено, но пять лет спустя давний друг Майка, Брайан Винчестер, развелся со своей женой Кэти и женился на жене Майка, Дениз. Правда о том, что случилось с Майком, наконец-то вскрылась спустя 12 лет.

Сериал выпустит Apple TV. Сценаристом шоу будет Сара ДеЛэпп, известная по слешеру «Тела, тела, тела». Производством займется Tomorrow Studios. Исполнительными продюсерами выступят Марти Адельштейн, Бекки Клементс, Алисса Бахнер, Гарнер, Зикерман, ДеЛэпп, Гиллеспи, Броттман и Энни Мартер из Fortunate Jack.

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