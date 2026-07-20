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До пяти чашек кофе в день не вредят сердцу

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: United Artists

Употребление до пяти чашек кофе в день не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей. Об этом сообщил ТАСС ссылаясь на работу ученых из Американской ассоциации изучения сердца (AHA). 

Специалисты проанализировали результаты нескольких десятков исследований, посвященных влиянию кофеина на развитие гипертонии, аритмии, инсульта, диабета и других заболеваний. Согласно их выводам, ежедневное употребление около 400 мг кофеина — примерно пяти чашек черного кофе без сахара и добавок — не связано с увеличением числа проблем с сердцем.

По словам профессора Калифорнийского университета в Сан-Франциско Грегори Маркуса, более высокие дозы кофеина, характерные для энергетических напитков, напротив, могут негативно влиять на сердечный ритм и способствовать повышению артериального давления.

Исследователи также обнаружили, что у любителей кофе немного снижался риск развития диабета и некоторых видов аритмии. Авторы работы предполагают, что этот эффект может быть связан с влиянием кофеина на чувствительность клеток к инсулину.

При этом ученые подчеркивают, что универсальных рекомендаций не существует. Реакция организма на кофе может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или неприятными симптомами после употребления кофе стоит проконсультироваться с врачом. Авторы также напоминают, что результаты касаются именно кофе, а не энергетиков и других напитков с высоким содержанием кофеина.

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