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Билл Найи, Нелл Тайгер Фри и Джемма Артертон появятся в экранизации «Женского портрета»

Афиша Daily
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Фото: Harald Krichel/Wikimedia Commons

Английский актер Билл Найи («Реальная любовь») снимется в экранизации романа «Женский портрет» Генри Джеймса вместе с Нелл Тайгер Фри («Игра престолов») и Джемма Артертон («Квант милосердия»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Проект разрабатывают телеканалы PBS и Би-би-си. В сериале будет шесть эпиодов. В них можно будет увидеть Джима Стерджесса, Миранду Ричардсон, Хью Скиннер и Дин-Чарльза Чепмена.

Фри исполнит роль Изабель Арчер — жизнерадостной американской девушки Изабель, покидающей Новый Свет ради Европы. Она отправляется на поиски впечатлений, отвергает предложения руки и сердца и неожиданно получает наследство.

Героиня, по сюжету, оказывается в ловушке, связываясь с двумя американцами-экспатами — элегантной мадам Мерль и обаятельного, но расчетливого Гилберта Осмонда. Пару сыграют Артертон и Стерджесс. Найи достанется роль мистера Туше, стремящегося помочь Изабель обрести свободу, Ричардсон — роль эксцентричной тети девушки.

Съемки уже начались и пройдут в Великобритании, Венгрии и Хорватии. В актерский состав вошли Джек Вулф, Калипсо Крэг, Мэйси Ричардсон-Селлерс, Лидия Леонард и другие.

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