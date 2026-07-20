Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве ЧМ

После выступления Михеева поблагодарила певицу в соцсетях. «Спасибо за то, что помогли осуществиться мечте, одной из моих самых больших, — выступить с вами на одной сцене. Я буду помнить этот момент всю жизнь и навсегда сохраню его в своем сердце», — написала она.