Тед Лассо появился в перерыве финала ЧМ и вывел на поле Джастина Бибера
Мерседес, Наоми и Залотой: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2026 году
Житель Индии установил мировой рекорд по отжиманиям за час
Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская снялись в комедии «Соавторы». Смотрим трейлер
Синоптик: в Москве ожидаются ливни с грозами
Путин утвердил День хоккея — его будут отмечать 22 декабря
В ЕГЭ по гуманитарным предметам может появиться устная часть
Роберт Дауни-мл. в роли Доктора Дума в первом трейлере «Мстителей: Судный день»
Илья Мэддисон и Glukoza озвучат героев нового DLC «Альтушки для скуфа»
Эксклюзивный отрывок из лайв-экшн-экранизации манги «Дни Сакамото»
Энн Хэтэуэй рассказала, что сценарий «Дневников принцессы-3» полностью переписали
Музей «Гараж» и ИМИ анонсировали серию концертов и музыкальных семинаров
В новом сериале по «Гарри Поттеру» Хогвартс появится уже в конце первого эпизода
Радиостанция Studio 21 закрывается
Месси и Ямаль установили рекорд по разнице в возрасте в финале чемпионата мира
Российские студенты рассказали, как «Гарри Поттер» и фильмы Миядзаки влияют на их мировоззрение
Пираты из LEGO в тизере спецвыпуска «Ван-Писа»
Бобры помогли защитить лондонский район от затоплений, с которыми инженеры боролись годами
Россияне в среднем тратят на медиаконтент более 8 часов в день
По «Восхитительной ведьме» Анны Джейн снимут сериал
Испания — новый чемпион мира по футболу
«Одиссея» показала лучший старт среди фильмов Кристофера Нолана
Ученые назвали возможную причину загадочного гула, который слышат люди по всему миру
В Москве число спортивных площадок нового формата увеличат до 128
Тверь включили в Золотое кольцо
У Лила Уэйна появится новый подкаст
Netflix купил ИИ-стартап Бена Аффлека за 587 миллионов долларов
Фильм по Call of Duty развернется во вселенной Modern Warfare

Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве ЧМ

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Jam Media/Getty Images

10-летняя Евгения Михеева приняла участие в шоу-программе финала чемпионата мира по футболу-2026. Танцовщица российского происхождения вышла на сцену вместе с Шакирой на стадионе «Метлайф».

Михеева танцевала во время исполнения официальной песни турнира «Dai Dai». В конце номера Шакира обняла девочку.

Видео: @esenya_miss

После выступления Михеева поблагодарила певицу в соцсетях. «Спасибо за то, что помогли осуществиться мечте, одной из моих самых больших, — выступить с вами на одной сцене. Я буду помнить этот момент всю жизнь и навсегда сохраню его в своем сердце», — написала она.

Танцовщица назвала Шакиру «выдающейся артисткой и выдающимся человеком». По словам Михеевой, певица своей музыкой, добротой и энергией объединяет людей из разных стран и вдохновляет их верить в мечты.

Видео: @esenya_miss

Есения родилась в Москве в семье хореографов Александра и Марины Михеевых. Позже семья переехала в США. Танцами девочка занимается с раннего детства, а ее аудитория в соцсетях превышает 2 млн подписчиков.

В 2023 году семилетняя Михеева приняла участие в 18-м сезоне шоу «America’s Got Talent», где дошла до полуфинала. Позже девочка вошла в танцевальную команду клуба НБА «Атланта Хокс».

Сотрудничество Михеевой с Шакирой началось после того, как девочка опубликовала ролик с танцем под «Dai Dai». Певица заметила видео, поделилась им в соцсетях и связалась с семьей танцовщицы.

Видео: @esenya_miss

Сначала Шакира предложила Есении принять участие в съемке совместного видео, а затем пригласила ее выступить во время финала чемпионата мира.

В перерыве ЧМ произошло и еще одно яркое выступление: Джейсон Судейкис в образе Теда Лассо вывел на поле Джастина Бибера. Появление тренера «Ричмонда» пользователи встретили тепло, а вот песня, которую исполнил Бибер, не всем пришлась по душе.

Финал чемпионата мира по футболу состоялся 19 июля на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси» в Ист-Ратерфорде. Сборная Испании победила действующего чемпиона, Аргентину, со счетом 1:0. Основное время встречи завершилось вничью. В дополнительное время победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес. 

На протяжении всего матча Испания доминировала на поле: нанесла 20 ударов по воротам, из которых 11 в створ, — против 2 ударов по воротам от Аргентины, ни один из которых не пришелся в створ.

Расскажите друзьям