Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве ЧМ

10-летняя Евгения Михеева приняла участие в шоу-программе финала чемпионата мира по футболу-2026. Танцовщица российского происхождения вышла на сцену вместе с Шакирой на стадионе «Метлайф».
Михеева танцевала во время исполнения официальной песни турнира «Dai Dai». В конце номера Шакира обняла девочку.
После выступления Михеева поблагодарила певицу в соцсетях. «Спасибо за то, что помогли осуществиться мечте, одной из моих самых больших, — выступить с вами на одной сцене. Я буду помнить этот момент всю жизнь и навсегда сохраню его в своем сердце», — написала она.
Танцовщица назвала Шакиру «выдающейся артисткой и выдающимся человеком». По словам Михеевой, певица своей музыкой, добротой и энергией объединяет людей из разных стран и вдохновляет их верить в мечты.
Есения родилась в Москве в семье хореографов Александра и Марины Михеевых. Позже семья переехала в США. Танцами девочка занимается с раннего детства, а ее аудитория в соцсетях превышает 2 млн подписчиков.
В 2023 году семилетняя Михеева приняла участие в 18-м сезоне шоу «America’s Got Talent», где дошла до полуфинала. Позже девочка вошла в танцевальную команду клуба НБА «Атланта Хокс».
Сотрудничество Михеевой с Шакирой началось после того, как девочка опубликовала ролик с танцем под «Dai Dai». Певица заметила видео, поделилась им в соцсетях и связалась с семьей танцовщицы.
Сначала Шакира предложила Есении принять участие в съемке совместного видео, а затем пригласила ее выступить во время финала чемпионата мира.
В перерыве ЧМ произошло и еще одно яркое выступление: Джейсон Судейкис в образе Теда Лассо вывел на поле Джастина Бибера. Появление тренера «Ричмонда» пользователи встретили тепло, а вот песня, которую исполнил Бибер, не всем пришлась по душе.
Финал чемпионата мира по футболу состоялся 19 июля на стадионе «Нью-Йорк — Нью-Джерси» в Ист-Ратерфорде. Сборная Испании победила действующего чемпиона, Аргентину, со счетом 1:0. Основное время встречи завершилось вничью. В дополнительное время победный мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
На протяжении всего матча Испания доминировала на поле: нанесла 20 ударов по воротам, из которых 11 в створ, — против 2 ударов по воротам от Аргентины, ни один из которых не пришелся в створ.