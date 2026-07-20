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Российские студенты рассказали, как «Гарри Поттер» и фильмы Миядзаки влияют на их мировоззрение

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: Warner Bros. Pictures

В Новгородском госуниверситете изучили, как зарубежные фильмы могут влиять на ценности и убеждения современной молодежи. Исследователи вуза провели онлайн-опрос среди 413 студентов Педагогического института НовГУ, а также поговорили с десятью преподавателями и киноведом Наумом Клейманом.

Западные фильмы смотрят 96% опрошенных, причем почти половина делает это очень часто. Восточным кино интересуются 70% участников, но регулярно его смотрят только 23%.

Самым влиятельным произведением западного кинематографа студенты назвали серию фильмов о Гарри Поттере — ее выбрали 53% респондентов. На втором месте оказался «Титаник» с 40%, на третьем — «Железный человек» с 23%.

Среди восточных картин лидером стали «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки. Фильм назвали наиболее влиятельным 48% респондентов, интересующихся восточным кино.

В западном кинематографе студентов прежде всего привлекают конфликт добра и зла (47,9%), романтика (43,8%), путь к самопознанию и личностному росту (38%). В топе зрительских симпатий также оказались темы преступности и правосудия (34,6%), индивидуализма и свободы выбора (34,4%), острая социальная несправедливость и борьба за права (30,8%).

В восточном кино зрители ценят главным образом те же романтические отношения (36,1%), а также тонкий юмор (28,1%) и философию с духовным поиском (27,1%). Среди привлекательных черт также уважение к семейным традициям (26,6%), погружение в исторические события и легенды (24,2%) и истории о борьбе за выживание (23,7%).

Некоторые студенты также указали на возможные негативные последствия просмотра западного кино. 30,5% опрошенных допустили, что такие фильмы способны создавать нереалистичные ожидания от жизни. Еще 9,4% считают, что они способствуют перфекционизму и чрезмерной самокритике, а 9% — синдрому самозванца и сомнениям в собственных силах.

При этом более четверти респондентов затруднились назвать негативные последствия, а 10,4% заявили, что не замечают их вовсе.

Среди возможных негативных последствий просмотра восточного кино студенты чаще называли эмоциональную перегрузку (16,7%), страх отступить от традиций (14%), закрытость (11,6%) и сложности с выражением эмоций (6,3%). Однако 37,8% опрошенных не смогли оценить такое влияние, а 12,1% не увидели в нем никаких негативных последствий.

Одновременно 44,1% участников считают, что и западные, и восточные фильмы помогают справляться со сложными жизненными ситуациями. Исследователи назвали кинематограф «эффективным тренажером для психики», способным развивать эмоциональный интеллект и медиаграмотность.

Большинство студентов оценивают влияние зарубежного кино на свои установки как незначительное. Авторы работы пришли к выводу, что иностранные фильмы не столько разрушают традиционные ценности, сколько расширяют культурный кругозор молодежи и помогают ей осмысливать глобальные проблемы.

Исследователи предложили активнее использовать кино в школах и университетах: включать фильмы в учебные программы, создавать онлайн-сообщества для обсуждений и применять искусственный интеллект для анализа медиаконтента.

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