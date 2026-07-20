Российские студенты рассказали, как «Гарри Поттер» и фильмы Миядзаки влияют на их мировоззрение

В восточном кино зрители ценят главным образом те же романтические отношения (36,1%), а также тонкий юмор (28,1%) и философию с духовным поиском (27,1%). Среди привлекательных черт также уважение к семейным традициям (26,6%), погружение в исторические события и легенды (24,2%) и истории о борьбе за выживание (23,7%).