Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова выступит на книжном фестивале «Гороушна»

Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова проведет два мероприятия на книжном фестивале «Гороушна». Он пройдет 25 и 26 июля в Смоленске.
В субботу на фестивале состоится паблик-ток «Тренд на интеллект: медиа, которые рассказывают о книгах». На нем Габитова обсудит популярность книжных клубов и борьбу за внимание читателей с менеджером по внешним коммуникациям Seasons of Life Натальей Мельниковой и главредом «Смысловая 226» Анастасией Завозовой.
В воскресенье в молодежном центре «Пушкинский» организуют разговор о комиксах. В дискуссии «Из свершений и достижений сделаны наши девчонки: графические романы о великих женщинах» поучаствуют литературовед Полина Бояркина и автор комикса «Затмение. История одной экспедиции» Анна Русинова. Они обсудят, как женщины отстаивали свое место в мире и почему в литературе не хватает ярких женских образов.
Вход на фестиваль будет бесплатным по регистрации. На нем будут представлены книги от 40 издательств. В программе — лекции, мастер-классы, квесты и встречи с писателями, а также другими экспертами книжной индустрии. Мероприятия стартуют в оба дня с 12:00 и длятся до вечера.