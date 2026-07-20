Девочка из России станцевала с Шакирой в перерыве ЧМ
Роботы-курьеры в Москве начали доставлять более 1500 заказов в день
Льюис Пуллман сыграет с Джулией Гарнер в сериале «Виновные создания»
До пяти чашек кофе в день не вредят сердцу
В третьем сезоне «Колец власти» покажут создание Кольца Всевластия
Главную роль в четвертом сезоне «Фишера» исполнит Евгений Цыганов
Исследование: летнее солнце не помогает восполнять дефицит витамина D
Тони Колетт снимется в фильме «Позитано» с Мэттью МакКонахи и Зои Салданой
Мерседес, Наоми и Залотой: в Подмосковье назвали самые необычные имена для новорожденных в 2026 году
Житель Индии установил мировой рекорд по отжиманиям за час
Егор Корешков, Давид Сократян и Аня Чиповская снялись в комедии «Соавторы». Смотрим трейлер
Синоптик: в Москве ожидаются ливни с грозами
Путин утвердил День хоккея — его будут отмечать 22 декабря
В ЕГЭ по гуманитарным предметам может появиться устная часть
Роберт Дауни-мл. в роли Доктора Дума в первом трейлере «Мстителей: Судный день»
Илья Мэддисон и Glukoza озвучат героев нового DLC «Альтушки для скуфа»
Эксклюзивный отрывок из лайв-экшн-экранизации манги «Дни Сакамото»
Энн Хэтэуэй рассказала, что сценарий «Дневников принцессы-3» полностью переписали
Тед Лассо появился в перерыве финала ЧМ и вывел на поле Джастина Бибера
Музей «Гараж» и ИМИ анонсировали серию концертов и музыкальных семинаров
В новом сериале по «Гарри Поттеру» Хогвартс появится уже в конце первого эпизода
Радиостанция Studio 21 закрывается
Месси и Ямаль установили рекорд по разнице в возрасте в финале чемпионата мира
Российские студенты рассказали, как «Гарри Поттер» и фильмы Миядзаки влияют на их мировоззрение
Пираты из LEGO в тизере спецвыпуска «Ван-Писа»
Бобры помогли защитить лондонский район от затоплений, с которыми инженеры боролись годами
Россияне в среднем тратят на медиаконтент более 8 часов в день
По «Восхитительной ведьме» Анны Джейн снимут сериал

Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова выступит на книжном фестивале «Гороушна»

Афиша Daily
2 мин на чтение

Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова проведет два мероприятия на книжном фестивале «Гороушна». Он пройдет 25 и 26 июля в Смоленске.

В субботу на фестивале состоится паблик-ток «Тренд на интеллект: медиа, которые рассказывают о книгах». На нем Габитова обсудит популярность книжных клубов и борьбу за внимание читателей с менеджером по внешним коммуникациям Seasons of Life Натальей Мельниковой и главредом «Смысловая 226» Анастасией Завозовой.

В воскресенье в молодежном центре «Пушкинский» организуют разговор о комиксах. В дискуссии «Из свершений и достижений сделаны наши девчонки: графические романы о великих женщинах» поучаствуют литературовед Полина Бояркина и автор комикса «Затмение. История одной экспедиции» Анна Русинова. Они обсудят, как женщины отстаивали свое место в мире и почему в литературе не хватает ярких женских образов.

Вход на фестиваль будет бесплатным по регистрации. На нем будут представлены книги от 40 издательств. В программе — лекции, мастер-классы, квесты и встречи с писателями, а также другими экспертами книжной индустрии. Мероприятия стартуют в оба дня с 12:00 и длятся до вечера.

Расскажите друзьям