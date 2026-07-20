Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова выступит на книжном фестивале «Гороушна»

В воскресенье в молодежном центре «Пушкинский» организуют разговор о комиксах. В дискуссии «Из свершений и достижений сделаны наши девчонки: графические романы о великих женщинах» поучаствуют литературовед Полина Бояркина и автор комикса «Затмение. История одной экспедиции» Анна Русинова. Они обсудят, как женщины отстаивали свое место в мире и почему в литературе не хватает ярких женских образов.