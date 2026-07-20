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В третьем сезоне «Колец власти» покажут создание Кольца Всевластия

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Prime Video

Создатели сериала «Властелин колец: Кольца власти» раскрыли первые детали третьего сезона. Как сообщил журнал Empire, новые эпизоды сосредоточатся на одном из важнейших событий в истории Средиземья — создании Кольца Всевластия Сауроном.

По словам шоураннеров Патрика МакКея и Дж.Д.Пейна, действие продолжения развернется спустя несколько лет после финала второго сезона. Саурон, которого играет Чарли Викерс, будет стремиться укрепить свою власть и начать войну против эльфов.

«Мы переходим к истории, которую все давно ждали», — отметил МакКей. По его словам, именно в третьем сезоне зрители увидят, как Темный властелин тайно выкует Кольцо Всевластия, способное подчинить остальные Кольца власти.

Создатели также рассказали, что масштаб шоу продолжит расти. Третий сезон уделит больше внимания военным конфликтам и политическим интригам Средиземья. Одним из центральных событий станет война эльфов и Саурона, которая в книгах Толкина предшествует падению Нуменора и событиям «Хоббита» и «Властелина колец».

Съемки нового сезона уже идут. Точная дата премьеры пока не объявлена, однако ожидается, что сериал вернется на Prime Video не раньше 2027 года.

«Кольца власти» остаются одним из самых дорогостоящих проектов в истории телевидения. Первый сезон вышел в 2022 году, а второй стартовал осенью 2024-го. Несмотря на неоднозначную реакцию зрителей, сериал продолжает развивать историю Второй эпохи Средиземья и постепенно подводит ее к событиям, знакомым поклонникам произведений Толкина.

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