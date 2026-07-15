Энди Серкис снова стал Голлумом в ролике со съемок приквела «Властелина Колец»

В Новой Зеландии начались съемки фильма «Властелин колец: Охота за Голлумом». Команда представила небольшой ролик, в котором режиссер Энди Серкис показал, как возвращается к роли Голлума.
Действие «Охоты на Голлума» развернется между событиями «Хоббита» и «Властелина Колец: Братство Кольца». Сюжет сосредоточится на погоне за Голлумом: Арагорн отправится в опасный поход, чтобы поймать его до того, как тот раскроет Саурону местонахождение Кольца.
Премьера картины состоится 17 декабря 2027 года. Арагорна сыграет Джейми Дорнан — звезда «Пятидесяти оттенков серого» и «Однажды в сказке». Образ эльфийки Серен из Лесного королевства на экране воплотит Аня Тейлор-Джой, которая недавно призналась, что до этого не читала книги Толкина. Кейт Уинслет («Отпуск по обмену») исполнит роль Мериголд. К своим ролям также вернутся Иэн МакКеллен (Гендальф), Ли Пейс (Трандуил) и Элайджа Вуд (Фродо Бэггинс).