Энди Серкис снова стал Голлумом в ролике со съемок приквела «Властелина Колец»

Действие «Охоты на Голлума» развернется между событиями «Хоббита» и «Властелина Колец: Братство Кольца». Сюжет сосредоточится на погоне за Голлумом: Арагорн отправится в опасный поход, чтобы поймать его до того, как тот раскроет Саурону местонахождение Кольца.