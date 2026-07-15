Джейкоб Элорди в новом трейлере «Собачьих звезд» Ридли Скотта

«20th Century Studios» представила трейлер нового фильма Ридли Скотта — «Собачьи звезды». Премьера состоится 28 августа.
Картина основана на одноименном романе Питера Хеллера. Главную роль исполнил Джейкоб Элорди — он играет пилота, который вместе со своей собакой пытается выжить в мире после пандемии. Надежду на встречу с другими людьми ему дает загадочный радиосигнал.
В фильме также снялись Маргарет Куолли, Гай Пирс, Бенедикт Вонг и Джош Бролин. Последний признался, что едва не покинул съемки фильма уже в первый день работы. Актер настолько растерялся из-за необычного подхода постановщика, что позвонил своему агенту и попросил забрать его из проекта. По словам актера, Скотт почти не репетировал сцены, а рассказывал истории и сразу приступал к съемкам.
Сценарий ленты написал автор «Выжившего» Марк Л.Смит. Съемки проходили в Италии в районе Доломитовых Альп.