Медианная зарплата курьеров в Москве выросла до 150 тыс. рублей

Весной сервис SuperJob сообщил, что медианная зарплата курьеров в столице составляла 137 тыс. рублей. Выходит, что за четыре месяца она увеличилась на 13 тыс. При этом количество доставщиков в Москве с 2020 года выросло в 15 раз — с 8000 до 120 000 человек.