Медианная зарплата курьеров в Москве выросла до 150 тыс. рублей

Медианная зарплата курьеров в Москве во втором квартале 2026 года достигла 150 тыс. рублей. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба SuperJob.
По данным аналитиков, доходы работников доставки оказались выше, чем у многих специалистов с профессиональным образованием. Так, медианная зарплата сотрудников с высшим образованием в столице достигает 132 тыс. рублей, а выпускников колледжей и техникумов — 97 тыс.
Таким образом, среднестатистический московский курьер сейчас зарабатывает примерно на 14% больше специалиста с дипломом вуза и на 55% больше работников со средним профессиональным образованием.