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Медианная зарплата курьеров в Москве выросла до 150 тыс. рублей

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Медианная зарплата курьеров в Москве во втором квартале 2026 года достигла 150 тыс. рублей. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба SuperJob.

По данным аналитиков, доходы работников доставки оказались выше, чем у многих специалистов с профессиональным образованием. Так, медианная зарплата сотрудников с высшим образованием в столице достигает 132 тыс. рублей, а выпускников колледжей и техникумов — 97 тыс.

Таким образом, среднестатистический московский курьер сейчас зарабатывает примерно на 14% больше специалиста с дипломом вуза и на 55% больше работников со средним профессиональным образованием.

Весной сервис SuperJob сообщил, что медианная зарплата курьеров в столице составляла 137 тыс. рублей. Выходит, что за четыре месяца она увеличилась на 13 тыс. При этом количество доставщиков в Москве с 2020 года выросло в 15 раз — с 8000 до 120 000 человек.

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