Педро Паскаль в первом тизере фильма «Бегемот!» про виолончелиста

Режиссером и сценаристом выступил Тони Гилрой, известный по сериалу «Андор». Изначально в проекте должен был сниматься Дэвид Харбор, но отказался от участия. СМИ предположили, что артисту потребовался отдых после завершения съемок в финальных эпизодах сериала «Очень странные дела». Роль досталась Уиллу Арнетту. Его пригласили на роль после съемок в драмеди «Эта штука работает?» — новой режиссерской работе Брэдли Купера.