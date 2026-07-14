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Педро Паскаль в первом тизере фильма «Бегемот!» про виолончелиста

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Searchlight Pictures

На ютуб-канале SearchlightPictures вышел первый тизер фильма «Бегемот!», главные роли в котором исполнили Педро Паскаль и Оливия Уайлд. Дата премьеры пока не назначена.

В центре сюжета — виолончелист по имени Алекс (Паскаль), который после выступлений по всей стране возвращается в Лос-Анджелес, где начинает работать над музыкой для голливудского кино. Уайлд исполнила роль его бывшей возлюбленной.

Видео: SearchlightPictures

Режиссером и сценаристом выступил Тони Гилрой, известный по сериалу «Андор». Изначально в проекте должен был сниматься Дэвид Харбор, но отказался от участия. СМИ предположили, что артисту потребовался отдых после завершения съемок в финальных эпизодах сериала «Очень странные дела». Роль досталась Уиллу Арнетту. Его пригласили на роль после съемок в драмеди «Эта штука работает?» — новой режиссерской работе Брэдли Купера.

Для Гилроя «Behemoth!» станет первым крупным проектом после окончания работы над вторым сезоном сериала «Андор». Картину выпустит кинокомпания Searchlight Pictures. Гилрой сам написал сценарий будущей ленты и стал ее продюсером наряду с Санне Воленберг и Джоном Гилроем. Кураторами проекта от Searchlight Pictures выступают Рейн Робертс и Кэмерон Чидси.

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