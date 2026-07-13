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Вышел первый тизер сериала «Хрустальное озеро» — приквела «Пятницы, 13-е»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Peacock

Стриминг Peacock показал первый тизер сериала «Хрустальное озеро» — приквела слэшера «Пятница, 13-е» 1980 года. Премьера шоу состоится 15 октября 

Видео:&nbsp;Peacock

Действие шоу развернется в лагере «Хрустальное озеро», где происходили события оригинального фильма. В центре сюжета окажется Памела Вурхиз — мать Джейсона Вурхиза, который позже станет одним из самых известных маньяков в истории хорроров.

Главную роль исполнила Линда Карделлини («Мертв для меня», «Скуби-Ду»). Юного Джейсона сыграл Каллум Винсон, которого также можно будет увидеть в роли Атрея в будущем сериале по God of War.

Шоураннером проекта выступил Брэд Кейн, ранее работавший над сериалом «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Всего первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Судя по первым кадрам, сериал сделает ставку на атмосферу оригинальной «Пятницы, 13-е» и подробнее расскажет историю семьи Вурхиз до появления Джейсона в хоккейной маске.

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