Стриминг Peacock показал первый тизер сериала «Хрустальное озеро» — приквела слэшера «Пятница, 13-е» 1980 года. Премьера шоу состоится 15 октября
Действие шоу развернется в лагере «Хрустальное озеро», где происходили события оригинального фильма. В центре сюжета окажется Памела Вурхиз — мать Джейсона Вурхиза, который позже станет одним из самых известных маньяков в истории хорроров.
Главную роль исполнила Линда Карделлини («Мертв для меня», «Скуби-Ду»). Юного Джейсона сыграл Каллум Винсон, которого также можно будет увидеть в роли Атрея в будущем сериале по God of War.
Шоураннером проекта выступил Брэд Кейн, ранее работавший над сериалом «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Всего первый сезон будет состоять из восьми эпизодов.
Судя по первым кадрам, сериал сделает ставку на атмосферу оригинальной «Пятницы, 13-е» и подробнее расскажет историю семьи Вурхиз до появления Джейсона в хоккейной маске.