Россияне назвали Казань гастрономической столицей страны

Логистический оператор «СДЭК» и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, какую роль еда играет в путешествиях россиян: что они пробуют в поездках, куда едут за новыми вкусами и что кладут в чемодан на обратном пути. Результаты опроса есть у «Афиши Daily».
Оказалось, что местная кухня стала почти обязательной частью путешествия: 92% опрошенных признались, что всегда пробуют локальные блюда. В первую очередь заказывают национальную кухню (93%), но на этом не останавливаются: почти половина пробует местные сладости (45%), 39% — экзотические продукты, 37% — морепродукты. Стритфуд выбирают 35%, местный алкоголь — 31%, а каждый четвертый в поездке первым делом пробует кофе или чай.
Гастрономической столицей страны респонденты назвали Казань — ее выбрали 54%. Следом идут Петербург (52%), Владивосток (49%), Калининград (47%) и Махачкала (45%). Больше трети опрошенных отметили Москву, Мурманск и Владикавказ, каждый четвертый — Петрозаводск, а замыкает десятку Сочи.
При этом самые доступные для путешественников направления из списка — Махачкала, Мурманск и Владивосток: по данным OneTwoTrip, ночь в отеле там стоит от 5600 до 7500 рублей. Дороже всего пробовать локальную кухню в Казани и Москве — остановиться здесь получится в среднем за 9600 рублей за ночь.
Лучшей страной для гастротуризма россияне считают Италию (64%). На втором месте Грузия (55%), а на третьем — сама Россия (51%), собственная кухня обошла Францию, Китай, Испанию, Грецию, Армению, Японию и Узбекистан. При этом в Италию, Францию, Испанию, Японию и Узбекистан едут за ярко выраженной национальной кухней, в Грузию, Россию, Грецию и Армению — за разнообразием продуктов и блюд. А Китай выбирают те, кто хочет попробовать что-то необычное.
Бюджетнее всего обойдется отдых в Узбекистане, Грузии и Армении: сутки в отелях там туристы бронируют в среднем за 10–11 тыс. рублей. Самые дорогие направления — Франция, Италия и Испания, от 20,5 до 27,2 тыс. рублей за ночь.
Больше половины россиян стараются всегда привозить из поездок местные продукты. Чаще всего это сладости (71%), сыры (56%), специи и соусы (53%), чай или кофе (46%) и мясные деликатесы (45%). Алкоголь везут 40% опрошенных, местные снеки — каждый четвертый.
Кроме того, 46% россиян покупают понравившиеся продукты уже после возвращения, а каждый десятый из них заказывает их в том числе из-за рубежа. По данным «СДЭК», гастрономические посылки чаще всего заказывают из России, Казахстана, США и Японии. Попадаются и неожиданные отправления: шоколадная икра, шоколад на кумысе, жевательные конфеты со вкусом дуриана, мед с трюфелем, чипсы со вкусом осьминога и маринованные яйца.
Аналитики также выяснили, что еда часто становится поводом вернуться в знакомое место: 59% россиян хотя бы раз снова ездили в город или страну ради местной кухни. За границу чаще всего возвращались в Италию, Таиланд и Турцию, а в России — в Петербург, Москву и Казань.