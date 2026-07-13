Россияне назвали Казань гастрономической столицей страны

Гастрономической столицей страны респонденты назвали Казань — ее выбрали 54%. Следом идут Петербург (52%), Владивосток (49%), Калининград (47%) и Махачкала (45%). Больше трети опрошенных отметили Москву, Мурманск и Владикавказ, каждый четвертый — Петрозаводск, а замыкает десятку Сочи.

При этом самые доступные для путешественников направления из списка — Махачкала, Мурманск и Владивосток: по данным OneTwoTrip, ночь в отеле там стоит от 5600 до 7500 рублей. Дороже всего пробовать локальную кухню в Казани и Москве — остановиться здесь получится в среднем за 9600 рублей за ночь.