Ричард Гир рассказал, почему едва не отказался от роли в «Первобытном страхе»

Ричард Гир едва не отказался от съемок в «Первобытном страхе» (1996) из-за трудностей с поиском подходящего актера на ключевую роль. Об этом он рассказал в разговоре для The Movie Podcast.



По его словам, команда долго не могла найти исполнителя на роль Аарона Стэмплера, 19-летнего парня, обвиняемого в убийстве. Герой Гира должен был защищать его на суде на общественных началах.



Ричард признался, что роль была «невероятной» и все известные молодые актеры хотели сыграть ее». Однако они хороши справлялись только с тем, чтобы играть безумную сторону персонажа, но не его нормальную. Гир был «готов уйти» из проекта, пока его внимание не привлекло одно прослушивание.



Тогда еще неизвестный актер Эдвард Нортон произвел впечатление на него и команду во время прослушивания. Позднее игра Нортона принесла ему «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».



Триллер «Первобытный страх» рассказывает об адвокате Мартине Вейле. Он берется за дело 19-летнего сироты Аарона Стамплера, которого обвиняют в жестоком убийстве архиепископа. В ходе разбирательства у парня обнаруживают тяжелое раздвоение личности.