Исследование: российские аспирантки оказались счастливее аспирантов, но они чаще тревожатся

Российские ученые выяснили, что женщины в аспирантуре в среднем чувствуют себя счастливее и больше удовлетворены жизнью, чем мужчины, но значительно чаще испытывают тревогу. Результаты исследования опубликованы в Журнале институциональных исследований, на которые ссылается N+1.
Авторы работы проанализировали данные опроса 2395 аспирантов из 342 российских вузов и научных организаций. Согласно исследованию, аспирантки чаще оценивали свой уровень счастья как высокий: соответствующий показатель оказался у 44% женщин против 35,3% мужчин. Аналогичная разница наблюдалась и в уровне общей удовлетворенности жизнью.
При этом женщины заметно чаще сообщали о тревожных состояниях. Высокий уровень тревожности выявили у 37,3% аспиранток и лишь у 23,1% аспирантов. По данным исследователей, женщины сталкиваются с тревогой примерно в 1,6 раза чаще мужчин.
Наиболее высоко участники исследования оценили семейную жизнь и социальные связи. А самыми проблемными сферами оказались финансовое положение, баланс между работой, учебой и личной жизнью, а также уверенность в будущем.
Исследование также показало различия в карьерных предпочтениях. Женщины независимо от уровня благополучия чаще планируют строить академическую карьеру и заниматься преподаванием или исследованиями. Мужчины, напротив, чаще ориентированы на работу вне науки и коммерческий сектор. Кроме того, 43,5% опрошенных мужчин признались, что одним из мотивов поступления в аспирантуру стала отсрочка от военной службы.
Авторы работы отмечают, что программы поддержки молодых ученых должны учитывать гендерные различия в мотивации и жизненных обстоятельствах. По их мнению, удержание исследователей в академической среде невозможно без улучшения условий работы и внимания к психологическому благополучию аспирантов.