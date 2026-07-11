Исследование: российские аспирантки оказались счастливее аспирантов, но они чаще тревожатся

Российские ученые выяснили, что женщины в аспирантуре в среднем чувствуют себя счастливее и больше удовлетворены жизнью, чем мужчины, но значительно чаще испытывают тревогу. Результаты исследования опубликованы в Журнале институциональных исследований, на которые ссылается N+1.