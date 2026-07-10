В Москве, в «Тюфелевой роще», пройдет фестиваль уличного искусства «Коробка × Зиларт»

1 и 2 августа в парке «Тюфелева роща» состоится городской фестиваль уличного искусства «Коробка × Зиларт». Событие пройдет в рамках проектов «Лето в Зиларте» и «Лето в Москве», сообщила пресс-служба организаторов.
Главной особенностью фестиваля станет открытый процесс создания искусства: в течение двух дней 16 художников будут расписывать масштабные арт-объекты прямо на глазах у посетителей. Среди участников — Иван Найнти, Nadya.O, Никита Dusto, Oleg., Trembo, Lotalota и другие представители российской стрит-арт-сцены.
Помимо создания муралов, на фестивале представят специальные проекты современных художников. Среди них — инсталляция сенегальского автора Бассиру Фалла, мобильное выставочное пространство «Музей» Кирилла Бурыгина и новая работа Алексея Луки, собранная из фрагментов произведений предыдущих фестивалей.
На площадке фестиваля пройдут арт-батлы. В первый день художники и иллюстраторы поучаствуют в турнире формата Secret Walls — за 90 минут они должны будут создать свои произведения на белых холстах. Во второй день состоятся классические граффити-состязания Berlin Style.
Музыкальная программа объединит хип-хоп, электронику, R’n’B и джаз. 1 августа на фестивале выступят Mesr, Kreem & Kovsh, «Источник», Anikv и Kedr Livanskiy. 2 августа выйдут Kotzi Brown, «Размаха», «Неет, ты что», «Недры» и Антоха МС.
Еще на фестивале заявлены маркет тиражного искусства, мастер-классы по шелкографии, детская программа и лекции, посвященные взаимодействию искусства и городской среды. Вход свободный на все мероприятия.