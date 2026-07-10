У The Rolling Stones вышел новый альбом

The Rolling Stones выпустили новый — 25-й — студийный альбом. Пластинка под названием «Foreign Tongues» уже доступна на зарубежных стримингах. Обложку для нее оформил американский художник Натаниэль Мэри Куинн.
В лонгплей вошли 14 треков, в том числе выпущенные ранее синглы «Rough and Twisted», «Jealous Lover» и «In the Stars». С ними соседствуют каверы на «You Know I’m No Good» Эми Уайнхаус и «Beautiful Delilah» Чака Берри.
Альбом создавался в студии Metropolis Studios на западе Лондона. В записи приняли участие Пол Маккартни, Роберт Смит из The Cure, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers и британская поп-рок-звезда 1980-х Стив Уинвуд. Как и в случае с прошлым альбомом, в создании этого помогал продюсер Эндрю Уотт.
«Запись „Foreign Tongues“ заняла несколько очень напряженных недель. У нас было 14 отличных треков, и мы работали так быстро, как только могли. Мне нравится помещение этой студии: оно не слишком большое, поэтому чувствуешь страсть каждого участника», — отметил фронтмен Мик Джаггер.
«Foreign Tongues» стал первым альбомом The Rolling Stones с 2023 года — с момента выхода пластинки «Hackney Diamonds», получившей «Грэмми».