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У The Rolling Stones вышел новый альбом

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: San Francisco Chronicle/Hearst Newspapers/Getty Images

The Rolling Stones выпустили новый — 25-й — студийный альбом. Пластинка под названием «Foreign Tongues» уже доступна на зарубежных стримингах. Обложку для нее оформил американский художник Натаниэль Мэри Куинн.

В лонгплей вошли 14 треков, в том числе выпущенные ранее синглы «Rough and Twisted», «Jealous Lover» и «In the Stars». С ними соседствуют каверы на «You Know I’m No Good» Эми Уайнхаус и «Beautiful Delilah» Чака Берри.
 

Альбом создавался в студии Metropolis Studios на западе Лондона. В записи приняли участие Пол Маккартни, Роберт Смит из The Cure, Чад Смит из Red Hot Chili Peppers и британская поп-рок-звезда 1980-х Стив Уинвуд. Как и в случае с прошлым альбомом, в создании этого помогал продюсер Эндрю Уотт.

«Запись „Foreign Tongues“ заняла несколько очень напряженных недель. У нас было 14 отличных треков, и мы работали так быстро, как только могли. Мне нравится помещение этой студии: оно не слишком большое, поэтому чувствуешь страсть каждого участника», — отметил фронтмен Мик Джаггер.

«Foreign Tongues» стал первым альбомом The Rolling Stones с 2023 года — с момента выхода пластинки «Hackney Diamonds», получившей «Грэмми».

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