У The Rolling Stones вышел новый альбом

«Запись „Foreign Tongues“ заняла несколько очень напряженных недель. У нас было 14 отличных треков, и мы работали так быстро, как только могли. Мне нравится помещение этой студии: оно не слишком большое, поэтому чувствуешь страсть каждого участника», — отметил фронтмен Мик Джаггер.