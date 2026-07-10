«Логика молока» провела семейный бранч в кафе «Простоквашино»

«Логика молока» в День семьи, любви и верности 8 июля провела бранч. Он прошел в открытом компанией кафе «Простоквашино» в ГУМе.
На обед с «неправильными» бутербродами и молочными коктейлями в центре Москвы вместе с Екатериной Земской собрали известных блогеров, актеров, и инфлюэнсеров с детьми. Среди гостей были Елена Пинская, Евгения Малахова, Мария Федорова, Лаура Джугелия, Олеся Богословяк, Анатолий Руденко и Елена Дудина, Анна Бутман, Ника Вайпер, Владимир Соловьев.
Для маленьких участников провели мастер-класс по приготовлению йогуртов и лепки из пластилина. Еще их ожидала фотосессия с Котом Матроскиным.
На мероприятии также состоялась лотерея. Главными призами в ней были сумка-бидон из коллаборации с брендом Arny Praht, сырки-брелоки и игрушка «Матроскин» ручной работы.
Компания «Логика молока» — лидер по производству свежих молочных продуктов в России, а также один из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и альтернативных напитков на растительной основе в России. Компании принадлежат бренды «Простоквашино», «АктиБио», Actimuno, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», «Био Баланс», «Актуаль» и другие. Альтернативные напитки на растительной основе производятся под брендом Planto.
Кафе «Простоквашино» в ГУМе открыто компанией и функционирует как постоянная площадка для семейного отдыха. Заведение продвигает молочную продукцию как основу для современной гастрономии и правильного рациона. Здесь регулярно проводятся различные мероприятия, мастер-классы и встречи для родителей с детьми.