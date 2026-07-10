«Логика молока» провела семейный бранч в кафе «Простоквашино»

На мероприятии также состоялась лотерея. Главными призами в ней были сумка-бидон из коллаборации с брендом Arny Praht, сырки-брелоки и игрушка «Матроскин» ручной работы.



Компания «Логика молока» — лидер по производству свежих молочных продуктов в России, а также один из ведущих производителей молочных продуктов, детского питания и альтернативных напитков на растительной основе в России. Компании принадлежат бренды «Простоквашино», «АктиБио», Actimuno, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», «Био Баланс», «Актуаль» и другие. Альтернативные напитки на растительной основе производятся под брендом Planto.



Кафе «Простоквашино» в ГУМе открыто компанией и функционирует как постоянная площадка для семейного отдыха. Заведение продвигает молочную продукцию как основу для современной гастрономии и правильного рациона. Здесь регулярно проводятся различные мероприятия, мастер-классы и встречи для родителей с детьми.