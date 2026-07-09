Present  &  Simple объявил о закрытии всех офлайн-магазинов

Решение приняли после нескольких месяцев обсуждения, говорится в сообщении. По словам представителей Present & Simple, сохранять марку в прежнем формате больше невозможно. «Десять лет назад Present & Simple начался с одного кашемирового свитера. За это время бренд стал частью жизни тысяч женщин. Мы были рядом с вами в самых разных моментах — в первый рабочий день, в путешествиях, на важных встречах, семейных праздниках и обычных буднях», — написали в обращении.