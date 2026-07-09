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Present  &  Simple объявил о закрытии всех офлайн-магазинов

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Present  &  Simple

Российский бренд одежды Present & Simple сообщил о закрытии всех офлайн-магазинов и грядущем перезапуске. Об этом написали в социальных сетях бренда.

Решение приняли после нескольких месяцев обсуждения, говорится в сообщении. По словам представителей Present & Simple, сохранять марку в прежнем формате больше невозможно. «Десять лет назад Present & Simple начался с одного кашемирового свитера. За это время бренд стал частью жизни тысяч женщин. Мы были рядом с вами в самых разных моментах — в первый рабочий день, в путешествиях, на важных встречах, семейных праздниках и обычных буднях», — написали в обращении.

© Present & Simple

Перед закрытием магазинов проведут финальную распродажу. Она пройдет с 9 по 12 июля на официальном сайте компании, а также в шоурумах: в Москве — в БЦ «Дом на Маяковке», в Петербурге — в отеле «Англетер».

Present & Simple появился в 2016 году. Его основали сестры Камилла и Рината Загидуллины совместно с Татьяной Ягодкиной.

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