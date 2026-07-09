Умерла британская певица Бонни Тайлер
Смотрим эксклюзивный фрагмент романтического роуд-муви «Трасса „Море — Море“»
Годзилла отправится разрушать Нью-Йорк в продолжении «Минус один»: вышел второй тизер
В Петербурге произошел пожар в Театре им. Комиссаржевской
В Австралии задержали предполагаемого автора знаменитого граффито «Pam the Bird»
Роскосмос показал со спутника штормовой циклон, который движется на Москву
Пэрис Хилтон добилась закрытия школы, в которой она подверглась жестокому обращению
Present  &  Simple объявил о закрытии всех офлайн-магазинов
Дэвид Аттенборо в 100 лет стал самым возрастным номинантом «Эмми»
YouTube, несмотря на ограничения, наращивает аудиторию в России
Харуки Мураками рассказал о болезни, из-за которой потерял 17 килограмм
Россияне рассказали, какие летние моменты из детства хотели бы пережить снова
Ученые назвали три главных условия для удовлетворения от работы
Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пожаловался в КС из-за алиментов на 90 млн рублей
В Туле пройдет фестиваль гик-культуры «Октакон» с актерами «Майора Грома» и издательством Bubble
Вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом» по Стругацким
Джейсон Стэтем становится главным подозреваемым в трейлере боевика «Мятеж»
Ко дню рождения «Купер» сделал доставку из ресторанов бесплатной. Акция продлится до конца июля
Школьник, набравший 99 баллов на ЕГЭ по математике, решил пересдать экзамен
Трампа обвинили в сексизме из-за комплиментов Ники Минаж
«Бонд с кнопкой», ЛСП и Елка выступят на Пикнике Афиши x Сбер 8 августа
Павла Дурова вновь допросили в Париже
Блогерша Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии
Вышел трейлер фильма «Дюна-3»
Джон Гудман и Уилла Фицджералд присоединятся к Бри Ларсон в хорроре «Скелеты»
В итальянской деревне ввели штрафы за ношение купальников в общественных местах
Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян
Госдума приняла закон о диджитализации «Почты России»

Минздрав предложил обязать стоматологов обезболивать пациентов

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Rosario Fernandes

Министерство здравоохранения РФ предлагает ввести обязательную анестезию при стоматологическом лечении зубов в тех случаях, когда манипуляции могут вызывать возникновение болевых ощущений. Об этом пишет РИА «Новости».

Соответствующие изменения хотят внести в нормативный акт под названием «Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях». Приказ вступает в силу с 1 октября 2026 года. Текущая редакция документа содержит только общую формулировку, что «медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может проводиться в условиях анестезиологического пособия», отмечает «Медвестник».

Вторая нововведение — в штатные нормативы стоматологических кабинетов, отделений и лабораторий добавили стоматологических фельдшеров. Они должны оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях.

Недавно стало известно, что фельдшеры в России с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии, если в медицинской организации отсутствует данный специалист. По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Юлии Дрожжиной, это позволит быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит.

Расскажите друзьям