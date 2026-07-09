Минздрав предложил обязать стоматологов обезболивать пациентов

Соответствующие изменения хотят внести в нормативный акт под названием «Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях». Приказ вступает в силу с 1 октября 2026 года. Текущая редакция документа содержит только общую формулировку, что «медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может проводиться в условиях анестезиологического пособия», отмечает «Медвестник».



Вторая нововведение — в штатные нормативы стоматологических кабинетов, отделений и лабораторий добавили стоматологических фельдшеров. Они должны оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях.



Недавно стало известно, что фельдшеры в России с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии, если в медицинской организации отсутствует данный специалист. По словам члена комитета Госдумы по охране здоровья Юлии Дрожжиной, это позволит быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит.