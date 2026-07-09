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Ученые назвали три главных условия для удовлетворения от работы

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: InterCom

Работа становится не только продуктивнее, но и приятнее, если человеку дают больше свободы, возможность развиваться и есть ощущение связи с коллегами. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав 1192 научные работы о психологии труда, опубликованные за последние 35 лет, сообщило издание Psychology Today.  

Исследователи выяснили, что благополучие сотрудников во многом зависит от удовлетворения трех базовых потребностей: автономии, компетентности и чувства принадлежности.

Автономия не означает отсутствие правил — речь идет о возможности принимать решения и чувствовать доверие со стороны руководства. Постоянный контроль и микроменеджмент, наоборот, снижают мотивацию и вовлеченность.

Не менее важна компетентность. Люди получают больше удовлетворения от работы, если могут осваивать новые навыки, получать конструктивную обратную связь и видеть собственный профессиональный рост. При отсутствии таких возможностей мотивация постепенно падает.

Третьим ключевым фактором исследователи называют чувство связи с другими людьми. Поддержка коллег, внимательный руководитель и ощущение принадлежности к команде положительно влияют не только на настроение сотрудников, но и на результаты их работы. Особенно актуальным этот фактор стал с распространением удаленного и гибридного форматов занятости.

Исследование также показало, что для долгосрочной мотивации важнее не внешние стимулы вроде премий или страха наказания, а внутренний интерес к работе и понимание ее смысла. Именно такая мотивация чаще связана с высокой эффективностью и психологическим благополучием.

По словам авторов, когда базовые психологические потребности не удовлетворены, это приводит к эмоциональному выгоранию, снижению вовлеченности и желанию сменить работу. Поэтому они рекомендуют как работодателям, так и самим сотрудникам создавать условия, в которых появляется больше свободы, возможностей для развития и живого общения.

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