Ученые назвали три главных условия для удовлетворения от работы

Третьим ключевым фактором исследователи называют чувство связи с другими людьми. Поддержка коллег, внимательный руководитель и ощущение принадлежности к команде положительно влияют не только на настроение сотрудников, но и на результаты их работы. Особенно актуальным этот фактор стал с распространением удаленного и гибридного форматов занятости.