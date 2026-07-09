Джейсон Стэтем становится главным подозреваемым в трейлере боевика «Мятеж»

По сюжету частный охранник Коул Рид становится главным подозреваемым по делу об убийстве его начальника. Чтобы доказать невиновность, герой начинает расследование и выходит на след преступников. Судя по трейлеру, зрителей ждут погони, перестрелки и драки — все, за что обычно любят фильмы со Стэтемом.