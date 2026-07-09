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Джейсон Стэтем становится главным подозреваемым в трейлере боевика «Мятеж»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Lionsgate

Lionsgate представила трейлер боевика «Мятеж» режиссера Жана-Франсуа Рише («Крушение»). Главную роль в фильме исполнил звезда экшн-фильмов Джейсон Стэтем.

По сюжету частный охранник Коул Рид становится главным подозреваемым по делу об убийстве его начальника. Чтобы доказать невиновность, герой начинает расследование и выходит на след преступников. Судя по трейлеру, зрителей ждут погони, перестрелки и драки — все, за что обычно любят фильмы со Стэтемом.

Видео: Lionsgate

В российский прокат «Мятеж» выйдет 27 августа. Дистрибьютором картины выступит «Атмосфера кино». А 6 августа в России стартует картина Дэвида Лейтча «Джейсон Стэтем украл мой байк». Сюжет пока держится в секрете, но известно, что в боевике будут обыгрывать экранный образ актера.

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