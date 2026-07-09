Трампа обвинили в сексизме из-за комплиментов Ники Минаж

Дональд Трамп столкнулся с критикой после приема Rose Garden Club в Белом доме, на котором присутствовала Ники Минаж, сообщил The Hollywood Reporter. Представляя артистку гостям, президент США несколько раз похвалил ее внешность, назвав Минаж «горячей», а также отметил ее талант и популярность.
«У нас также есть женщина, которую все уважают, которая очень горяча, великолепна и прекрасный друг — я не говорю, что она консерватор, я говорю, что она человек здравого смысла. Она фантастический человек, и она женщина, которую все уважают, и у нее настоящий талант: Ники Минаж», — сказал Трамп, презентуя рэп-звезду.
Такие комплименты вызвали негативную реакцию в соцсетях. Пользователи отметили, что они смещают внимание с профессиональных достижений артистки на ее внешность. «Такой подход превращает женщину скорее в декорацию, чем в равноправную участницу мероприятия», — написал один из пользователей.
Сама Ники Минаж на критику не отреагировала. После приема она опубликовала фотографии из Белого дома с хештегом #WhiteHouseBarbie.
В последние месяцы рэперша открыто поддерживает Трампа и его администрацию, хотя ранее критиковала его миграционную политику. Резкая смена ее политической позиции ранее неоднократно становилась предметом обсуждения в американских СМИ.
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