Трампа обвинили в сексизме из-за комплиментов Ники Минаж

«У нас также есть женщина, которую все уважают, которая очень горяча, великолепна и прекрасный друг — я не говорю, что она консерватор, я говорю, что она человек здравого смысла. Она фантастический человек, и она женщина, которую все уважают, и у нее настоящий талант: Ники Минаж», — сказал Трамп, презентуя рэп-звезду.