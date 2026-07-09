«Бонд с кнопкой», ЛСП и Елка выступят на Пикнике Афиши x Сбер 8 августа
Павла Дурова вновь допросили в Париже
Блогерша Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии
Вышел трейлер фильма «Дюна-3»
Джон Гудман и Уилла Фитцджеральд присоединятся к Бри Ларсон в хорроре «Скелеты»
В итальянской деревне ввели штрафы за ношение купальников в общественных местах
Международная федерация волейбола сняла санкции с россиян
Госдума приняла закон о диджитализации «Почты России»
Стали известны номинанты на «Эмми». Среди них — Коннор Сторри, Гэри Олдман и Зендая
Минкульт предложил увеличить лимит «Пушкинской карты»
В Москве стартовал фестиваль тенниса
Суд оставил в силе закон, лишивший Электрозавод охранного статуса
Лупита Нионго раскритиковала Гомера за скудное раскрытие женских персонажей
Еврейский музей представит выставку работ Рембрандта в партнерстве с Эрмитажем
В парке «Краснодар» открыли «Грот»
Рейчел Зеглер и Пенн Бэджли сыграют в триллере «Соглашение о неразглашении»
В Москве открылась регистрация на второй ночной велофестиваль
Создатели «Аватара: Легенда об Аанге» работают над новыми проектами
Любовь Аксенова в роли графа Монте-Кристо в женском обличье в трейлере драмы «Холод»
Новый ГОСТ рекомендует не делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет
Ученые: средний уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое за 50 лет
The Telegraph: ФИФА и УЕФА не планируют в ближайшее время снимать бан с российских команд
В Сокольниках появится тренировочная база ФК «Спартак-Москва»
В московских ресторанах теперь можно «попробовать на вкус» любимые книги
Похищение богатырских детей в тизере мультфильма «Три богатыря и гуси-лебеди»
В России появятся вакцины от аллергии на кошек и собак
Гарри Стайлз попал в Книгу рекордов Гиннесса за серию из 12 концертов на «Уэмбли»
Швыдкой: в запретах в культуре есть «элемент шизофрении»

Трампа обвинили в сексизме из-за комплиментов Ники Минаж

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Gage Skidmore

Дональд Трамп столкнулся с критикой после приема Rose Garden Club в Белом доме, на котором присутствовала Ники Минаж, сообщил The Hollywood Reporter. Представляя артистку гостям, президент США несколько раз похвалил ее внешность, назвав Минаж «горячей», а также отметил ее талант и популярность.

«У нас также есть женщина, которую все уважают, которая очень горяча, великолепна и прекрасный друг — я не говорю, что она консерватор, я говорю, что она человек здравого смысла. Она фантастический человек, и она женщина, которую все уважают, и у нее настоящий талант: Ники Минаж», — сказал Трамп, презентуя рэп-звезду. 

Такие комплименты вызвали негативную реакцию в соцсетях. Пользователи отметили, что они смещают внимание с профессиональных достижений артистки на ее внешность. «Такой подход превращает женщину скорее в декорацию, чем в равноправную участницу мероприятия», — написал один из пользователей.

Сама Ники Минаж на критику не отреагировала. После приема она опубликовала фотографии из Белого дома с хештегом #WhiteHouseBarbie.

В последние месяцы рэперша открыто поддерживает Трампа и его администрацию, хотя ранее критиковала его миграционную политику. Резкая смена ее политической позиции ранее неоднократно становилась предметом обсуждения в американских СМИ.

Недавно президент США показал дизайн новой версии американского паспорта, выпущенной к 250-летию независимости. Такие паспорта начнут выдавать в Вашингтоне с 6 июля 2026 года.

Расскажите друзьям