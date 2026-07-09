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Павла Дурова вновь допросили в Париже

Афиша Daily
2 мин на чтение
Кадр: Tucker Carlson/YouTube

Основателя Telegram Павла Дурова вызвали на допрос в Париже по делу о преступлениях, совершенных с помощью мессенджера. Об этом сообщает AFP. 

Он давал показания более шести часов. По словам источника агентства, это уже четвертый допрос Дурова во Франции с 2024 года. По версии французских властей, мессенджер недостаточно модерирует контент и отказывается сотрудничать со спецслужбами

«Спустя почти два года после того, как Павлу Дурову были предъявлены официальные обвинения, до сих пор нет доказательств, подтверждающих эти обвинения», — прокомментироовали адвокаты предпринимателя. Они подали апелляцию во французские и европейские судебные инстанции.

Павла Дурова задержали в аэропорту имени Шарля де Голля в августе 2024 года. Прокуратура Парижа утверждала, что задержание связано с делом, в котором фигурируют 12 статей, в том числе соучастие в киберпреступлениях и отмывание денег. Позднее прокуратура заявила, что Дурову предъявили обвинения в шести правонарушениях.

В феврале Дуров рассказал, что в России на него завели уголовное дело о «пособничестве терроризму». С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство.
 

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