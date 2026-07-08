В Москве открылась регистрация на второй ночной велофестиваль

Маршрут начинается от Зубовской улицы. Сбор участников состоится в 20.00. Первая колонна бует выезжать в 21.00, вторая — в 22.00, третья — в 23.00. При регистрации можно выбрать удобный слот и приехать к назначенному времени. Выезд на маршрут закроется в 0.00. На старте и финише организуют фестивальный городок, подробная программа появится позднее.