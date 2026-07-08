В Москве открылась регистрация на второй ночной велофестиваль

Второй ночной велофестиваль в Москве пройдет 1 августа, регистрация на него уже открыта. Участники проедут 16 километров по Садовому кольцу, сообщается на mоs.ru.
Маршрут начинается от Зубовской улицы. Сбор участников состоится в 20.00. Первая колонна бует выезжать в 21.00, вторая — в 22.00, третья — в 23.00. При регистрации можно выбрать удобный слот и приехать к назначенному времени. Выезд на маршрут закроется в 0.00. На старте и финише организуют фестивальный городок, подробная программа появится позднее.
В 2026 году в столице впервые проходит шесть велофестивалей. Число мероприятий увеличили из-за растущего интереса: в 2025 году общее количество участников достигло 250 тыс. человек. В этом сезоне запланированы еще два заезда: детский велофестиваль пройдет 5 сентября, а осенний состоится 12 сентября.