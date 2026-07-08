Байопик о Бритни Спирс обрел сценаристку

Раннюю версию сценария для байопика о Бритни Спирс напишет Элизабет Мериуэзер, известная по сериалам «Новенькая», «Умираю, как хочу секса» и «Выбывшая», а также фильму «Больше чем секс». Об этом сообщает Page Six Hollywood.