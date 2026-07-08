Байопик о Бритни Спирс обрел сценаристку

Раннюю версию сценария для байопика о Бритни Спирс напишет Элизабет Мериуэзер, известная по сериалам «Новенькая», «Умираю, как хочу секса» и «Выбывшая», а также фильму «Больше чем секс». Об этом сообщает Page Six Hollywood.
Фильм поставит режиссер «Злой» Джон М.Чу, продюсером выступит Марк Платт. В основу картины лягут мемуары Спирс «Женщина во мне», вышедшие в 2023 году. Чу и Платт уже начали работать над черновиком сценария, но теперь именно Мериуэзер предстоит завершить адаптацию книги.
В мемуарах Спирс рассказала о детстве в Луизиане, ранней славе, отношениях с Джастином Тимберлейком и 13-летней опеке, во время которой жизнь певицы контролировал отец. Суд прекратил опеку над артисткой в 2021 году.
Права на экранизацию мемуаров получила Universal. За проект также боролись Sony, Warner Bros., Fox, Disney и Netflix. Дата выхода фильма и актерский состав пока не раскрываются. В начале 2025-го источник Life and Style Magazine называл главными претендентками на главную роль Натали Портман и Селену Гомес.