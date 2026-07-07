В основу фильма «Мачо и ботан 3» ляжет неиспользованный сценарий десятилетней давности

«Я бы с удовольствием посмотрел „Мачо и ботан-3“. Я был бы рад вернуться к проекту и я знаю, что Джона тоже был бы готов это сделать. Мы бы оба с удовольствием снова сыграли эти роли», — делился звезда «Супер Майка!».