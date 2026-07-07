В основу фильма «Мачо и ботан 3» ляжет неиспользованный сценарий десятилетней давности

В продолжении «Мачо и ботана» используют сценарий, который написали несколько лет назад. Сейчас его пересматривают и готовят к производству. Ранее Татум называл его одним из лучших сценариев, который он когда-либо читал.
Работу над новым фильмом франшизы «Мачо и ботан» студия Sony Pictures начала в июне. К своим ролям могут вернуться Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб. Режиссером картины выступит Родни Ротман.
«Я бы с удовольствием посмотрел „Мачо и ботан-3“. Я был бы рад вернуться к проекту и я знаю, что Джона тоже был бы готов это сделать. Мы бы оба с удовольствием снова сыграли эти роли», — делился звезда «Супер Майка!».
Первые две части франшизы, вышедшие в 2012 и 2014 годах, были основаны на одноименном телесериале конца 1980-х. В центре сюжета находились полицейские Шмидт и Дженко, которые под прикрытием расследовали преступления сначала в школе, а затем в колледже. Обе картины стали коммерчески успешными и собрали более 500 млн долларов в мировом прокате.