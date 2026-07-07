В основу фильма «Мачо и ботан 3» ляжет неиспользованный сценарий десятилетней давности

Словакия приостановила выдачу шенгенских виз россиянам
Российские первоклассники будут учиться без домашних заданий с 1 сентября
В центре Москвы 11 июля перекроют несколько улиц из-за парада ретротранспорта
Жара вернется в Москву к выходным
Опрос: 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию
Руферам Ангеле Николау и Ивану Биркусу грозит до 20 лет тюрьмы
Джулия Гарнер сыграет в криминальной драме «Виновные создания»
Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионате мира по футболу
Умерла певица Лорен Беннетт, известная по хиту LMFAO «Party Rock Anthem»
Принцу Гарри не разрешили остановиться в Букингемском дворце во время визита в Лондон
В Италии студенты сконструировали самый большой в мире бумажный самолетик
«Азбука вкуса» выпустит два японских десерта с матчей от шеф-кондитера Хидеки Морикавы
Вики Крипс и Джордж МакКей сыграют в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
ИИ-актриса Тилли Норвуд получила главную роль в фильме «Misaligned»
Американский биохакер Брайан Джонсон столкнулся с аутоиммунным заболеванием
Набравшая 500 баллов на ЕГЭ выпускница подала документы в МФТИ
Джордж Клуни получит «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за вклад в кино
Благотворительные фонды призывают помочь детям-сиротам накануне Дня семьи, любви и верности
Макар Хлебников и Дмитрий Журавлев в трейлере сериала «Нам кранты»
Аниме «Шепот сердца» возвращается в кинотеатры в новой 4К-реставрации
Греческий священник записал дум-метал и техно про монастырь — его альбом оценили выше Daft Punk
Дуэйн Джонсон использовал образ своего дедушки для роли Мауи в «Моане»
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана за «Одиссею»
Перед Гран-при Великобритании пилоты «Формулы-1» устроили гонку на болидах LEGO
Во Франции ограбили музей ювелирного дела Рене Лалика
Ученые: удары головой по футбольному мячу повышают риск развития болезни Альцгеймера
Том Холланд решил, что Кристофер Нолан был недоволен его игрой в первый день съемок «Одиссеи»
Джесси Айзенберг признался, что с удовольствием бы снялся в четвертой части «Иллюзии обмана»

В основу фильма «Мачо и ботан 3» ляжет неиспользованный сценарий десятилетней давности

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Stephen J. Cannell Productions

В продолжении «Мачо и ботана» используют сценарий, который написали несколько лет назад. Сейчас его пересматривают и готовят к производству. Ранее Татум называл его одним из лучших сценариев, который он когда-либо читал.

Работу над новым фильмом франшизы «Мачо и ботан» студия Sony Pictures начала в июне. К своим ролям могут вернуться Ченнинг Татум, Джона Хилл и Айс Кьюб. Режиссером картины выступит Родни Ротман.

«Я бы с удовольствием посмотрел „Мачо и ботан-3“. Я был бы рад вернуться к проекту и я знаю, что Джона тоже был бы готов это сделать. Мы бы оба с удовольствием снова сыграли эти роли», — делился звезда «Супер Майка!».

Первые две части франшизы, вышедшие в 2012 и 2014 годах, были основаны на одноименном телесериале конца 1980-х. В центре сюжета находились полицейские Шмидт и Дженко, которые под прикрытием расследовали преступления сначала в школе, а затем в колледже. Обе картины стали коммерчески успешными и собрали более 500 млн долларов в мировом прокате.

Расскажите друзьям