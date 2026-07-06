Ученые: удары головой по футбольному мячу повышают риск развития болезни Альцгеймера

В исследовании приняли участие 389 игроков старше 18 лет, не имевших неврологических заболеваний. У всех участников взяли анализы крови до и сразу после матча. Около 67% футболистов хотя бы раз ударили по мячу головой во время игры, а 28% вовсе не сталкивались с подобной нагрузкой.