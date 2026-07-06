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Ученые: удары головой по футбольному мячу повышают риск развития болезни Альцгеймера

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Tadeáš Bednarz

Удары головой по футбольному мячу могут вызывать кратковременное повышение уровня тау-белка — одного из биомаркеров, связанных с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Амстердамского университета, исследовавшие почти 400 футболистов-любителей.

В исследовании приняли участие 389 игроков старше 18 лет, не имевших неврологических заболеваний. У всех участников взяли анализы крови до и сразу после матча. Около 67% футболистов хотя бы раз ударили по мячу головой во время игры, а 28% вовсе не сталкивались с подобной нагрузкой.

После матчей у игроков, использовавших удары головой, ученые зафиксировали повышение уровня двух белков — S100B и p-tau217. Причем чем больше и сильнее были удары, тем заметнее возрастала их концентрация.

Белок S100B считается одним из маркеров черепно-мозговых травм и обычно повышается вскоре после повреждения мозга. P-tau217 — одна из форм тау-белка, которую сегодня рассматривают как важный биомаркер болезни Альцгеймера. Особенно заметный рост его уровня наблюдался у тех, кто ударил по мячу головой два раза и более.

При этом исследователи отмечают, что спустя один-два дня показатели возвращались к норме. Связи между такими изменениями и развитием нейродегенеративных заболеваний пока не установлено.

Авторы работы подчеркивают, что пока нельзя делать выводы о долгосрочном влиянии ударов головой на здоровье мозга. Они призвали провести дополнительные исследования с участием женщин, детей и профессиональных футболистов, чтобы оценить возможные последствия регулярных нагрузок. 

Недавно ученые выяснили, что удаление миндалин и аденоидов у детей связано с риском развития рассеянного склероза.

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