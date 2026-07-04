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LEGO выпустила игровой набор с рабочим пинболом

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: LEGO

LEGO выпустила новый набор серии Icons — Arcade Pinball Machine, сообщила компания на своем сайте. Это полностью рабочий игровой пинбольный автомат из конструктора. Стоимость — 229,99 долларов.   

Внутри — настоящий пружинный механизм запуска шарика, два флиппера, вращающиеся бамперы и рампа. Игроку нужно помочь астронавту воссоединиться с космическим малышом, попадая шаром по специальным мишеням. В конструкции есть шкала прогресса, которая сбрасывается после каждой партии.

Видео: LEGO

В комплекте 2274 детали, а также две минифигурки — классический астронавт LEGO и «космический малыш».

Хотя новинка не заменит настоящий пинбольный автомат, она полностью механическая, без электроники. Для поклонников LEGO это один из самых необычных интерактивных наборов последних лет — после конструктора в виде Game Boy и игрового автомата Pac-Man.

LEGO недавно представила самый большой набор в истории бренда — в нем 12 060 деталей. Конструктор вышел в серии Architecture и представляет собой здание храма Святого Семейства. В продажу он поступит в ноябре. 

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