LEGO выпустила игровой набор с рабочим пинболом

Внутри — настоящий пружинный механизм запуска шарика, два флиппера, вращающиеся бамперы и рампа. Игроку нужно помочь астронавту воссоединиться с космическим малышом, попадая шаром по специальным мишеням. В конструкции есть шкала прогресса, которая сбрасывается после каждой партии.