LEGO выпустила игровой набор с рабочим пинболом

LEGO выпустила новый набор серии Icons — Arcade Pinball Machine, сообщила компания на своем сайте. Это полностью рабочий игровой пинбольный автомат из конструктора. Стоимость — 229,99 долларов.
Внутри — настоящий пружинный механизм запуска шарика, два флиппера, вращающиеся бамперы и рампа. Игроку нужно помочь астронавту воссоединиться с космическим малышом, попадая шаром по специальным мишеням. В конструкции есть шкала прогресса, которая сбрасывается после каждой партии.
В комплекте 2274 детали, а также две минифигурки — классический астронавт LEGO и «космический малыш».
Хотя новинка не заменит настоящий пинбольный автомат, она полностью механическая, без электроники. Для поклонников LEGO это один из самых необычных интерактивных наборов последних лет — после конструктора в виде Game Boy и игрового автомата Pac-Man.
LEGO недавно представила самый большой набор в истории бренда — в нем 12 060 деталей. Конструктор вышел в серии Architecture и представляет собой здание храма Святого Семейства. В продажу он поступит в ноябре.