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Арнольд Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Gage Skidmore

Арнольд Шварценеггер примерил роль ведущего свадебной церемонии. Актер провел бракосочетание режиссера Брэда Пейтона в Будапеште, где сейчас проходят съемки нового комедийного боевика «The Kellys», сообщило издание Mandiner. 

Церемония бракосочетания прошла в историческом Рыбацком бастионе — одной из главных достопримечательностей венгерской столицы.

Видео: соцсети&nbsp;Брэда Пейтона

На торжестве также присутствовали актеры Лиам Хемсворт и Джина Дэвис, которые, как и Шварценеггер, играют в новом фильме Пейтона.

Последние несколько недель Шварценеггер живет в Будапеште. Местные жители не раз встречали его на улицах города: актер катался на велосипеде по району Будайской крепости, посещал тренажерные залы и гулял возле базилики Святого Иштвана.

Для Шварценеггера это уже не первый визит в Венгрию. Ранее он работал в стране над фильмом «Терминатор: Темные судьбы» и успел стать одним из самых узнаваемых голливудских гостей города.

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