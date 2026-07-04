Арнольд Шварценеггер провел свадебную церемонию в Будапеште

Арнольд Шварценеггер примерил роль ведущего свадебной церемонии. Актер провел бракосочетание режиссера Брэда Пейтона в Будапеште, где сейчас проходят съемки нового комедийного боевика «The Kellys», сообщило издание Mandiner.
Церемония бракосочетания прошла в историческом Рыбацком бастионе — одной из главных достопримечательностей венгерской столицы.
На торжестве также присутствовали актеры Лиам Хемсворт и Джина Дэвис, которые, как и Шварценеггер, играют в новом фильме Пейтона.
Последние несколько недель Шварценеггер живет в Будапеште. Местные жители не раз встречали его на улицах города: актер катался на велосипеде по району Будайской крепости, посещал тренажерные залы и гулял возле базилики Святого Иштвана.
Для Шварценеггера это уже не первый визит в Венгрию. Ранее он работал в стране над фильмом «Терминатор: Темные судьбы» и успел стать одним из самых узнаваемых голливудских гостей города.