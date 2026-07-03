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Flowwow запускает собственный бренд товаров для дома

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Flowwow

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow выходит на рынок товаров для дома, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. 

Их будут продавать выпускать под брендом «Флаубокс». Покупателям на старте предложат наборы для самостоятельной сборки букета. В них войдут цветы, ваза, держатель, тубус, питательный раствор и инструкция. 

В дальнейшем линейка может быть расширена, в продаже появятся вазы, статуэтки, ароматы и другие товары для интерьера. На первом этапе продукция «Флаубокс» будет продаваться только на самой площадке маркетплейса, а также в его физическом магазине на Мясницкой улице. 

Запуск собственного бренда в Flowwow объясняют ростом стоимости готовых цветочных композиций. Так в компании хотят предложить покупателям более доступный формат. Эксперты отмечают, что спрос на наборы для самостоятельной сборки вряд ли сможет помочь с ситуацией на рынке.

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