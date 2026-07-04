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Цены на квартиры в новостройках Москвы за год выросли на 21,4%

Афиша Daily
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Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Средняя цена квадратного метра в новостройках старой Москвы по итогам первого полугодия 2026 года достигла 830,4 тыс. рублей. Это на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков bnMAP.pro.

По сравнению со вторым полугодием 2025 года показатель вырос на 7,4%.

В комфорт-классе средняя цена квадратного метра составила 423,1 тыс. рублей. За полгода она увеличилась на 3,9%, за год — на 17,3%. В бизнес-классе метр подорожал до 616,3 тыс. рублей: рост составил 5,6% за полугодие и 16,1% за год.

В премиальных новостройках старой Москвы средняя цена достигла 1,09 млн рублей за квадратный метр. Это на 5% больше, чем во втором полугодии 2025 года, и на 10,1% больше, чем годом ранее.

Самые дорогие квартиры продаются в элитных новостройках. По подсчетам аналитиков, средняя цена квадратного метра в этом сегменте составила 2,7 млн рублей. За полгода показатель вырос на 9,1%, за год — на 10,2%.

Недавно в ЦИАН назвали районы Москвы с самой дешевой арендой «однушек». Дешевле всего снять однокомнатную квартиру в Москве можно в Бекасово — в среднем за 37,1 тыс. рублей в месяц, подсчитали в ЦИАН. На втором месте по доступности оказался Троицк, где аренда «однушки» стоит 41,6 тыс. рублей, на третьем — Филимонковский с показателем 42,4 тыс. Из десятки самых дешевых районов лишь один находится не в Новой Москве ― это Вешняки.

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