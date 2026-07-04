Цены на квартиры в новостройках Москвы за год выросли на 21,4%

В комфорт-классе средняя цена квадратного метра составила 423,1 тыс. рублей. За полгода она увеличилась на 3,9%, за год — на 17,3%. В бизнес-классе метр подорожал до 616,3 тыс. рублей: рост составил 5,6% за полугодие и 16,1% за год.