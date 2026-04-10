Названы районы Москвы с самой дешевой арендой «однушек»

Дешевле всего однокомнатную квартиру в Москве в первом квартале 2026 года можно было снять в Бекасово — в среднем за 37,1 тыс. рублей в месяц. Об этом News.ru сообщили в аналитическом центре ЦИАН.
На втором месте по доступности оказался Троицк, где аренда «однушки» в среднем стоит 41,6 тыс. рублей, на третьем — Филимонковский с показателем 42,4 тыс.
Следом идут: Щербинка (43,2 тыс. рублей), Крюково и Бирюлево Западное (по 44,5 тыс. рублей), Савелки (44,8 тыс.), Силино (45,4 тыс.), Старое Крюково (46,1 тыс.) и Вешняки (47,8 тыс.).
В целом по Москве средняя ставка аренды однокомнатной квартиры составила в первом квартале года 67,4 тыс. рублей.
Как отмечают аналитики, сразу четыре района из десятки самых дешевых находятся в Зеленограде, еще три — в Троицком округе Новой Москвы. Единственным районом в старых границах Москвы, который попал в этот список, стали Вешняки.