Фиби Бриджерс анонсировала тур, в котором зрителям запретят пользоваться телефонами

Американская певица Фиби Бриджерс анонсировала гастрольный тур, во время которого зрителям запретят пользоваться телефонами и любыми другими гаджетами. Об этом сообщил Rolling Stone.
Артистка выступит в США, Канаде, Ирландии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Дании и Швеции. На всех концертах аудиторию попросят запереть электронные устройства в ящики-локеры.
Бриджерс не разрешит фанатам пользоваться во время шоу даже умными часами. Доллар от каждого проданного билета певица перечислит на благотворительность — в фонд, занимающийся помощью жертвам сексуализированного насилия.
Выступления пройдут с сентября по декабрь 2026 года. Тур будет первым сольным для Бриджерс с 2020 года. Ожидается, что гастроли приурочат к выходу третьего студийного альбома артистки, но детали о нем пока неизвестны.
Открывать шоу Бриджерс в Северной Америке будет инди-музыкант Алекс Джи. В европейской части тура к Фиби присоединится Айзек Вуд.
Ранее Сабрина Карпентер говорила, что хотела бы в будущем запретить телефоны на своих концертах. Так уже поступил дуэт Silk Sonic, на концерт которого сходила певица.
Silk Sonic — не единственные музыканты, которые запрещают фанатам пользоваться гаджетами во время выступлений. Недавно такой же запрет ввел Ghost для своих концертов в рамках мирового тура. До него Боб Дилан попросил поклонников воздержаться от съемки. Егор Крид и вовсе поссорился с аудиторией из‑за смартфонов прямо во время мартовского шоу.
Билли Айлиш, напротив, поддерживает поклонников, которые хотят снимать на смартфоны ее концерты. По словам Билли, она и сама «снимает и фотографирует все подряд, постоянно», так что не видит ничего плохого, если фанаты хотят пересматривать видео и вспоминать свои эмоции от концерта.